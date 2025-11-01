Joan Pradells en el Polonia Pro 2025: Horario y dónde ver por TV la competición

Este fin de semana se disputa en Varsovia el IFBB Pro Show del Poland Pro 2025, "Everest Muscle Stars", un importante evento dentro del calendario profesional del culturismo internacional. En él compiten figuras destacadas como los españoles Joan Pradells Martínez y Pablo Llopis Muñoz, que buscarán dejar huella en la categoría Open ante un elenco muy completo. Según la información oficial, el Olympia Qualifier tendrá lugar los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre.

Para Joan Pradells, esta será su tercera competición en apenas tres semanas. Tras el 'redebut' esperanzador en Reino Unido (3ª posición) y su gran actuación entre las estrellas en Praga (5ª posición), el atleta valenciano de 28 años afronta el evento con expectativas de consolidar todavía más su posición en el escenario internacional. Es uno de los grandes favoritos a llevarse este campeonato.

Otro español como Pablo Llopis, de 31 años, también se presenta como una de las opciones a observar para los aficionados españoles en esta competición. El valenciano compitió también en Reino Unido, donde quedó 4º clasificado, quedándose a las puertas del podio por detrás de Joan. Es un atleta con mucho rodaje y experiencia en la categoría, presentando un físico muy estético y condicionado hasta el extremo.

Ambos deberán medirse a un contingente muy numeroso y fuerte en esta categoría Open, que contará con hasta 26 atletas sobre la tarima. Entre los más destacados, tenemos al italiano Andrea Presti, un tres veces Mr. Olympia con cerca de 600 mil seguidores en Instagram, a Roman Fritz y a Akim Williams, dos habituales del Olympia, hasta diez atetas locales del país.

LISTA CONFIRMADA DE PARTICIPANTES EN CATEGORÍA OPEN

Dawid Balcerzak – Polonia

Kasozí Brian Drago – Países Bajos

Roberto Buonomo – Italia

Roman Fritz – Alemania

Patrik Galimski – Alemania

Edward Kargbo – EE.UU.

Sahar Kazes – Israel

Ahmet Kocak – Turquía

Paweł Kowalski – Polonia

Damian Kuffel – Polonia

Josef Kveton – República Checa

Mateusz Lwandowski – Polonia

Pablo Llopis Muñoz – España

Karol Malecki – Polonia

Reece McDonald – Reino Unido

Maciej Nabjalg – Polonia

Derrick Ólara – China

Daniel Poniedzialek – Polonia

Bartłomiej Popielarczyk – Polonia

Joan Pradells Martínez – España

Łukasz Prękop – Polonia

Andrea Presti – Italia

Vilius Sonovskis – Lituania

Jan Turek – República Checa

Akim Williams – EE.UU.

Piotr Wolniak – Polonia

HORARIO Y DÓNDE VER POR TV EL POLONIA PRO

Como se hiciera en Praga, el evento se dividirá en dos días para los atletas españoles. Cabe recordar que en este PRO Show sólo habrá una categoría, Open, más allá de todo el 'show' previo amateur. El horario previsto para la cobertura en streaming del evento es el siguiente: se inicia la transmisión a las 09:00 horas (hora local de Polonia) y continuará hasta aproximadamente las 22:00 horas el sábado, arrancando la competición de los Open entre las 15:00 y las 16:30 horas CET.

De cara al domingo, y después del pre-judging, los Open volverán a salir para las finales y la entrega de premios el domingo entre las 14:00 y las 16:00 horas, con un cribado del top-15/top-10 de los 26 atletas que participan, entre los que esperamos que estén Joan Pradells y Pablo Llopis.

Horarios del Polonia Pro 2025 / IFBB Pro Poland

Para verlo por TV, la organización informa de que el acceso será mediante sistema de streaming de pago (pay-per-view) en alta calidad de imagen y sonido, adquirido a través del portal oficial de la organización en Polonia. El precio es de 20 euros para el streaming del sábado (incluye todos los NPC Open regional, el PRO Qualifier y el pre-judging del IFBB PRO Show Open), mientras que el domingo el precio también es de 20 euros para el streaming (donde sí se retransmiten las finales del IFBB PRO Show Open y toda la entrega de premios).