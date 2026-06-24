Joan Pradells: "Peso 138 kilos y medio; pero voy a competir con menos de 120 kilos en diez semanas. Es lo que menos me gusta del culturismo"

Joan Pradells, culturista Open y referente del mundo fitness en redes sociales (740 mil seguidores en Instagram y cerca de 500 mil en Youtube), se encuentra en plena preparación a diez semanas vista de su próxima competición. Tras acariciar el pase al Mr. Olympia en la pasada temporada, el culturista valenciano quiere demostrar que las mejoras en su físico durante la etapa de volumen pueden salir a relucir cuando se apriete de nuevo en fase de definición.

Después de compartir su entrenamiento de brazo, Pradells comparte una rutina de posing para mostrar la increíble transformación de su físico y toda la masa muscular que ha ganado durante estos meses fuera de la tarima. Tras mostrar unas evidentes mejoras en su cadena posterior, el 'punto débil' que ya le señalaron los jueces frente a su descomunal aspecto de frente, con esa forma de 'X' entre sus hombros gigantes y sus enormes cuádriceps, haciendo del doble bíceps de frente su mejor pose, Joan lo reconoce: "del culturismo, lo que menos me gusta sin duda es competir. Lo que más me gusta es fuera de temporada".

Sin embargo, el culturista valenciano demuestra que ha aprovechado esta etapa 'feliz' para llegar al momento más duro sobre la tarima preparado para volver a dar la sorpresa. La realidad es que su 'look' de espaldas es radicalmente diferente: ya no tiene la zona del femoral tan rezagada respecto al cuádriceps y parece haber mejorado mucho su amplitud de espaldas.

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Sobre su situación actual sobre la báscula, Pradells apunta que es momento de empezar a 'apretarse' poco a poco para llegar con margen a su primera competición: "Ahora tendría que empezar a bajar de peso fuerte, cruzo los dedos, no queda otra. Mi preparador me tranquilizó y me dijo que iba a salir todo bien, es cierto que va mejorando el físico sin bajar mucho de peso. Me quedan 10 semanas, peso 138 kilos y medio, estimo que voy a competir con menos de 120 kilos, son 18 kilos y medio; 1,8 kilos a la semana tengo que bajar. Es mucho peso, pero ya iré actualizando".