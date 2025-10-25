Joan Pradells, Mauro Fialho y Kim Angel en el Praga Pro 2025: Así es el descomunal evento tras el Mr Olympia

Todavía con la emoción del Mr Olympia 2025 a flor de piel, el culturismo sigue más vivo que nunca. Los mejores atletas del planeta se citan este fin de semana en el EVLS Prague Pro 2025, un Pro Qualifyer de primer nivel que reunirá a los mejores físicos del mundo. La capital checa acogerá durante el 24, 25 y 26 de octubre uno de los eventos más potentes del año para el culturismo en Europa, apenas dos semanas después de la fiesta celebrada en Las Vegas. Y España volverá a tener una presencia destacada: Mauro Fialho, Kim Ángel y Joan Pradells representarán al país en las categorías Men's Physique, Classic Physique y Open Bodybuilding.

La representación española

Mauro Fialho llega en un precioso momento como uno de los grandes favoritos en Praga tras sorprender con un 13.º puesto en el último Mr. Olympia, consolidándose entre los físicos más completos de Men’s Physique. El hispanobrasileño buscará en Praga su primer gran título internacional del año en una nueva confirmación de su candidatura de cara al próximo Olympia de 2026.

Kim Ángel, por su parte, competirá en Classic Physique en un cartel de auténtico lujo donde figuran Terrence Ruffin, Michael Daboul o Luca Reger. El atleta preparado (también) por Raúl Carrasco afronta el evento con la intención de seguir escalando posiciones y comprobar su progreso frente a algunos de los mejores físicos del planeta.

En Open, Joan Pradells vivirá su segunda gran cita del curso tras su regreso con podio y por todo lo alto en Inglaterra. El valenciano compartirá escenario con nombres de peso como el campeón de 2024 Samson Dauda, Martin Fitzwater, Michal Krizanek y Keone Pearson, en lo que promete ser una de las competiciones más mediáticas de la temporada. No lo va a tener fácil para meterse en las finales, pues se tendrá que 'pegar' con los tipos más duros.

Más allá de la representación española con atletas muy competitivos y con serias opciones de título en las tres divisiones, el Praga Pro 2025 se presenta como el broche de oro de la temporada y el inicio del camino hacia 2026. Con un elenco de estrellas recién salidas del Olympia, el debut en Open de Keone Pearson y la posible redención de Samson Dauda, la cita checa promete emociones fuertes y un nivel competitivo altísimo.

Horario y dónde ver el Praga Pro 2025 por TV en España

La competición arranca este mismo sábado 25. Las puertas se abrirán a las 9:00 y el acto inaugural comenzará a las 9:30. Desde las 9:35 y hasta las 14:00 tendrá lugar el pre-judging de todas las categorías no profesionales (Figure, Wellness, Fit Model, Physique, Classic Physique, Bodybuilding y Bikini). Las finales y entrega de tarjetas PRO se celebrarán de 16:00 a 20:00, justo antes del pre-judging PRO de la categoría Men’s Open Bodybuilding, programado para las 20:00.

El domingo 26 de octubre será el gran día para los profesionales. El EVLS Prague Pro abrirá puertas a las 9:00 y arrancará oficialmente con la ceremonia de apertura a las 9:45. Entre las 10:00 y las 14:00 se celebrará el pre-judging de Women’s Figure, Wellness, Bikini, Men’s Physique, Classic Physique y Men’s 212. La jornada culminará a partir de las 16:30 con la ceremonia de apertura y las finales (Women's Wellness, Women's Bikini, Men's Physique, Women's Figure, Men's 212, Classic Physique, Men's Open Bodybuilding), donde se entregarán los títulos y plazas para el Olympia 2026 en las siete divisiones.

El evento podrá seguirse en streaming oficial con un PPV con un precio de 12 euros a través de EVLS Prague Pro TV, la plataforma del torneo, que ofrecerá tanto las rondas de pre-judging como las finales de cada categoría. Las repeticiones y resultados oficiales se publicarán al término de cada jornada en los canales del evento y en redes sociales, en cuentas especializadas en culturismo como @whoisthebestbb y otros canales de Youtube como 'Miguel Navarro', 'El Nota', 'Sergio Dufort' o 'Antonio Masmas'.

Lista completa de participantes en categoría masculina del Praga Pro 2025:

Men's Open:

Dawid Balcerzak (Polonia)

Roman Begass (Alemania)

Georg Lukas Behringer (Alemania)

Pavel Beran (República Checa)

Nick Bostock (Reino Unido)

Kevin Brucher (Alemania)

Tim Budesheim (Alemania)

Samson Dauda (Reino Unido)

Niko Del Bianchi (Eslovenia)

Martin Fitzwater (Estados Unidos)

James Hollingshead (Reino Unido)

Matthias Hollweck (Alemania)

Jaroslav Jenicek (República Checa)

Pavel Koukal (República Checa)

Pawel Kowalski (Polonia)

Michal Krizanek (Eslovaquia)

Damian Kuffel (Polonia)

Josef Kveton (República Checa)

Maciej Nabaglo (Polonia)

Derrick Olara (China)

Keone Pearson (Estados Unidos)

Carl Philbrick (Reino Unido)

Joan Pradells Martinez (España)

Vilius Sosnovskis (Lituania)

Antonin Tema (República Checa)

Jan Turek (República Checa)

Matej Vaigl (República Checa)

Marsel Vangjeli (Albania)

Piotr Wolniak (Polonia)

Dominik Woywat (Alemania)

Men's 212:

Mohammed Albagshi (Arabia Saudí)

Francis Allard (Canadá)

Karar Altameemi (Finlandia)

Andreas Christou (Chipre)

Mauro Coelho (Portugal)

Giovani Emeka (Irlanda)

Yinka Majolagbe (Reino Unido)

Karol Malecki (Polonia)

Amin Parvaneh (Alemania)

Yasin Qaderi (Estados Unidos)

Mohamed Salah (Egipto)

Classic Physique:

Adam Bomert (Polonia)

Marek Botka (Eslovaquia)

Joaquim Camps Angel (España)

Michael Daboul (EAU)

Eduardo Duarte (Portugal)

Valeri Frizler (Alemania)

Tomas Hnilica (Eslovaquia)

David Hroncok (República Checa)

Simeon Kohlhepp (Alemania)

Jakub Kolinek (República Checa)

Hubert Kulczynski (Polonia)

Michel Maalouf (Líbano)

Zhivko Petkov (Bulgaria)

Oliver Prochazka (Eslovaquia)

Damiano Quagliotto (Italia)

Luca Reger (Alemania)

Karol Rogaczewski (Polonia)

Angelo Rossi (Italia)

Terrence Ruffin (Estados Unidos)

Tomas Sentinek (Eslovaquia)

Fabian Farid Spingys (Alemania)

Michal Valastek (Eslovaquia)

Men's Physique:

Tobias Rasheed Abdoul Hamid (Alemania)

Mohammad Almutawah (Kuwait)

Christian Ani (Alemania)

Simon Pietro Arena (Italia)

Marcus Benjamin-Privett (Reino Unido)

Adnane Benkhaled (Marruecos)

Salvatore Bua (Italia)

Alessandro Cavagnola (Italia)

Youssef Cherrate (Marruecos)

Riccardo Croci (Italia)

Jeffrey Darko (Ghana)

Jean Desulme (Francia)

Lubamba Dias (Francia)

Wojciech Dymarski (Polonia)

Mauro Fialho (España)

Miroslav Juricek (República Checa)

Pamuke Kisala (Alemania)

Christophe Lubrano (Francia)

Filipe Martins (Portugal)

Abdelkader Omrani (Argelia)

Abisai Pietersz (Países Bajos)

Ireneusz Ptucha (Polonia)

Kacper Sajdowski (Polonia)

Alessio Sbizzera (Italia)

Omar Suleiman (Reino Unido)

Leonardo Vecchiato (Italia)

Dawid Wachelka (Polonia)

Emile Walker (Reino Unido)

Rafal Zabawa (Polonia)

Palmai Zsolt (Hungría)

