Joan Pradells firma un resultado descomunal en Rumanía frente a un gigante del Mr. Olympia: "¿Me podéis despertar?"

Joan Pradells ha vuelto a poner patas arriba el escenario del culturismo profesional con su última participación en el Romania Muscle Fest Pro-Am (Rumanía Pro) celebrado este mismo domingo en Bucarest. En su cuarta competición consecutiva, el atleta valenciano de 28 años ha sorprendido de nuevo con un físico descomunal frente a todo un top-3 del último Mr. Olympia como Andrew Jacked, para muchos el mejor Open del planeta.

Con una versión mejorada respecto a su último físico en Polonia (donde fue segundo), Pradells ha tenido el lujo de posar codo a codo con Andrew Jacked y gozar de momentos de gran espectáculo sobre la tarima de Rumanía. Antes incluso de arrancar este PRO Show, que tiene pase directo al Mr. Olympia (aunque Open es la excepción pese al cambio de reglas), Jacked era el máximo favorito a llevarse el triunfo. La madurez y la experiencia es un grado, y en esta categoría los años y los kilos de músculo solo se consiguen con los años.

Emocionado y consciente de la magnitud de la imagen en las comparativas, Joan Pradells escribió en un post en su cuenta de Instagram: "Me acaban de llamar con el top 3 del olympia? Me podéis despertar? That was epic, thanks @andrewjacked ("Eso fue épico, gracias"). Ya en las finales, el resultado final dio como indiscutible ganador a Andrew Jacked, con Joan Pradells firmando un meritorio segundo puesto. Es un resultado, de nuevo, espectacular. No se le puede pedir más.

RESULTADO RUMANÍA PRO (OPEN):

1- Andrew Jacked

2 - Joan Pradells

4 - Jan Turek

5 - Mahazer Tabani

Tarde o temprano, Joan será capaz de competir con estos físicos sobre la tarima del Mr. Olympia y ser considerado uno de los mejores: por ahora sigue creciendo a pasos agigantados con la sensación de que el pase a Las Vegas es cuestión de tiempo. Si no ha sido en Rumanía, será en el siguiente. Tiene la estructura y las condiciones para convertirse en un referente mundial del culturismo. Es cuestión de tiempo.