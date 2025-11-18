Joan Pradells, culturista, sobre Shaun Clarida, dos veces campeón del Mr. Olympia: "Va a ser una locura de competición, se me hace hasta raro"

Joan Pradells tiene una última bala en la recámara. Después de acariciar con la yema de los dedos la clasificación al Mr. Olympia en su subcampeonato en Rumanía, el atleta valenciano de 28 años se prepara para una última competición en su temporada. Será en un destino exótico como Tokyo, Japón, después de su paso por Reino Unido, Praga, Polonia y Rumanía. Un ritmo frenético en el que ha ido arrasando a sus rivales y colándose siempre entre las primeras posiciones dentro de la categoría Open en los PRO Shows.

A Joan sólo le falta ganar, un objetivo realista que, sin embargo, no se le debe exigir por su poca experiencia en el circuito profesional. Está rompiendo todas las predicciones, y en Japón podría acabar de romper la banca. "La temporada ha sido una pasada, independientemente de lo que pase, y ha sido de 'qué orgullo competir contra esta gente", explicó Pradells en un vídeo de su canal de Youtube.

Muy lejos de casa, al valenciano le tocará medirse con todo un dos veces campeón del Mr. Olympia en categoría '212' como Shaun Clarida, leyenda del culturismo que también estará en Japón, aunque en categoría 'Open'. Lo mismo que hizo el actual campeón del Olympia en '212', que se probó en Praga en la categoría reina (y acabó en cuarta posición). "No sé por qué va a estar en Japón, realmente, porque es 212 pero hará como hizo Keone de competir en Open. Se me hace hasta raro. Para mí, competir contra Shaun Clarida es un honor. Hablé con él y le dije: 'Que empiece la fiesta'. Estamos hablando de un tío que tiene dos Mr. Olympia en 212".

Sobre su objetivo en la competición, Joan no quiso mojarse sobre una posible victoria y reiteró que quiere "disfrutar", como viene haciendo hasta ahora en su temporada. "Es dura esta competición, hay treinta competidores peleando por ganar. El que más compite por ganar es Shaun Clarida, sin duda. Teníamos el viaje cogido a Japón para ir de vacaciones, pero cogimos las fechas en función de esta competición. Estoy bien, estoy disfrutando no me estoy muriendo de hambre... ¿Por qué no probar?", dijo.

De cara a lo que está por venir, Pradells se mostró consciente de que para ser competitivo con los atletas del Mr. Olympia deberá mejorar su cadena posterior y su nivel de condición, para seguir siendo una bestia de frente y dejar pequeños a sus rivales. "Ya fuera de temporada habrá tiempo de mejorar la espalda como un loco y de mejorar los femorales. Estas semanas me he centrado mucho en mejorar la condición, y estoy saliendo cada vez más seco. Eso es por lo que apostamos".