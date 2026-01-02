Joan Pradells, culturista, señala sus puntos más débiles: "Tengo claro lo que me han dicho los jueces que tengo que mejorar, viene una época loca de entrenamiento"

Joan Pradells ya piensa en presente y plantea su 2026 con el claro objetivo de superar sus logros de 2025, año en el que acarició la clasificación al Mr. Olympia en sus competiciones de los últimos meses. El culturista de 29 años sigue creciendo a pasos agigantados en el mundo del culturismo profesional, y arranca este nuevo año con ganas de sumar kilos de calidad y mucha masa muscular a un físico superdotado.

"Ha sido un año bastante malo y difícil, para mi gusto, aunque creo que lo hemos superado", empieza Joan al referirse a 2025. Pese a los contratiempos, Pradells encara 2026 con otra cara y con ganas de "entrenar muy fuerte". "Tengo muy claro lo que me han dicho los jueces que tengo que mejorar, estoy muy centrado en el culturismo", reconoce en su canal de Youtube.

"Tengo que mejorar la espalda, los femorales, toda la parte de atrás en general. Así que viene una epoca loca de entrenamiento y de mejorar estas partes, lo he planteado para que así sea. Me hace bastante ilusión y tengo bastantes ganas de centrarme en entrenar. Mi objetivo de competición es sobre el mes de agosto, aunque tengo bastantes opciones".

Como punto clave en su camino hacia el Olympia, Pradells señala la necesidad de mejorar su nivel de inglés: "Yo quiero ser un culturista internacional, y para serlo a lo grande tienes que hablar inglés. Con las competiciones lo había dejado apartado, y ahora quiero estudiar mucho para ser global en el culturismo y las redes sociales, para los negocios me viene muy bien".