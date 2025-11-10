CULTURISMO
Joan Pradells compara su brazo con el de Rosalía y deja sin palabras a Broncano: "Te ha reventado"
El culturista valenciano de 28 años ha aparecido en el programa de La Revuelta junto a la cantante
Joan Pradells ha sido uno de los invitados estrella en el súper programa que ha preparado David Broncano en La Revuelta durante la visita de Rosalía. El conocido culturista valenciano de 28 años, que viene de competir este mismo fin de semana en Rumanía (donde fue segundo y acarició el pase al Mr. Olympia), ha sido uno de los nueve miembros de la 'reunión de vecinos' organizada por el programa en un divertido 'sketch' con caras muy distintas: Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmena, Maria Escoté, Javi Calvo, La Zowi, Carmen Machi, Estopa y el mencionado Joan.
Con más de 746 mil seguidores en Instagram, Joan Pradells es una figura muy conocida en el mundo del fitness y que ha abierto muchas puertas para dar a conocer el deporte de los hierros y la competición del culturismo profesional. Joan, de hecho, ya visitó el plató de La Revuelta con su propio programa en su día, sorprendiendo al público por su enorme físico.
En un momento del programa de esta noche, después de que Rosalía le ganara en un pulso a Broncano, los focos han apuntado a Joan Pradells en el público. "Siento decírtelo, te ha reventado. Rosalía, mis dieces", le apuntaba el culturista a Broncano a las primeras de cambio.
Tras la petición del presentador, tanto Pradells como Rosalía han comparado el tamaño de sus bíceps frente a la cámara. La cantante, que se lo ha tomado con humor, le ha dicho a Joan: "Me tienes que enseñar a posar, no sé como se hace"; a lo que Pradells le ha reconocido su buen físico musculado en el gimnasio: "Hay cositas".
Tras el programa, Joan Pradells ha compartido una publicación en Instagram junto a Rosalía con el siguiente texto: "Como avanza la IA..."
