Joan Pradells: "No estoy comiendo y estoy pesando 130 kgs. Se me ha acusado de entrenar mal pero los resultados están ahí, cada año mejoro mucho"

Joan Pradells, culturista valenciano de 29 años, se encuentra en la fase final de la preparación antes de hacer su debut en la temporada 2026. Tras su ilusionante debut como 'Open' en 2025, donde acarició el pase al Mr. Olympia, el atleta e influencer fitness busca la clasificación 'in extremis' al Olympia 2026 con la última competición que da el pase para esta edición en el Austrian Oak del 22 y 23 de agosto.

Después de compartir una parte de su entrenamiento de empujes en el gimnasio, Pradells realiza unas cuantas rondas de 'posing' para practicar la mejor forma de lucirse frente a los jueces y sacar el máximo a las evidentes mejoras en su físico. "La cintura se va metiendo un poquito", apunta durante la revisión para mandarle a su entrenador Fran Espín. "No me gustan las coreografías, no os esperéis que me prepare nada", reconoce.

Joan Pradells, en su gimnasio en Andorra / JOAN PRADELLS (Youtube)

"Yo pienso en el largo plazo, necesito mejorar a largo plazo. Quiero intentar hacer temporadas muy cortas, hacer todas las competiciones en una", reflexiona Joan. Sobre el hecho de enseñar o no el físico antes de sus competiciones, Pradells apunta que "las redes sociales se han vuelto muy tóxicas" y que posa "como quiere" y cuando se ve bien.

Sobre su estado físico actual, Joan reconoce que está teniendo problemas para bajar de peso: "No estoy comiendo casi, estoy pesando 130 kgs, no bajo. Tengo las piernas más cansadas y me las veo más pequeñas". A la espera de ver cómo evoluciona su cuerpo en las próximas semanas, Pradells reflexiona sobre las críticas: "Los resultados están ahí, cada año mejoro mucho. Aunque me fueran fatal las competiciones este año, sé que habría mejorado mucho. Durante muchos años se me ha acusado de entrenar mal y me parece absurdo".

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Habrá que estar atentos a las últimas novedades de Joan, con la gran esperanza de que lo podamos ver de nuevo sobre la tarima el próximo 22 de agosto para demostrar que está listo para llevar al culturismo español a lo más alto frente a los mejores del mundo.