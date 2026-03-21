Joan Pradells cambia Andorra por Estados Unidos: así es la casa de 3,4 millones de euros en Texas en la que vivirá durante un mes

Joan Pradells, culturista profesional de 29 años, ha reaparecido en su canal de Youtube (con cerca de 500 mil suscriptores) después de cierta inactividad para comunicar una noticia importante: su mudanza temporal a Estados Unidos.

Con el objetivo de entrenar y centrarse en sus mejoras físicas en plena etapa de volumen, el culturista valenciano ha decidido abandonar Andorra para retomar una nueva aventura en la 'meca' del culturismo: "Voy a ir a Estados Unidos a entrenar. Nos vamos un mes a estar tranquilos allí. Estando allí, es estar todavía más encerrado porque no tengo más compromisos", explicó Pradells.

En su vídeo de Youtube, Pradells reflexiona sobre la decisión de dejar momentáneamente su casa de Andorra para irse a Estados Unidos: "Estar súper expuesto te genera más problemas, y cuando vuelva de Estados Unidos no voy a grabar. Quizás con las competiciones o en momentos puntuales vuelvo a grabar.

"Vais a ver las dobles sesiones, vais a ver el final del fuera de temporada. Estoy pesando sobre 140kgs al día, estoy entrenando dos veces al día y estoy súper perezoso. Estoy en menos proyectos ahora, y puedo estar más enfocado", explicó.

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Imagen de la casa de Texas (Estados Unidos) / JOAN PRADELLS (Youtube)

Junto a sus dos socios y compañeros de entrenamiento y del día a día Pradells ha compartido los detalles de la casa de 3,4 millones de euros en Texas en la que residirán, con el objetivo de centrarse al 100% en su físico y en traer una versión monstruosa a las competiciones de 2026.