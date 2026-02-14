Joan Pradells: "La cámara hiperbárica te hace entrenar más y mejor. Si además de estar tumbado te duermes, la recuperación se multiplica"

Joan Pradells, como cualquier culturista de primer nivel, busca optimizar al máximo sus recursos para potenciar la ganancia de masa muscular y la recuperación de su organismo. Como culturista de la categoría Open (sin límite de peso), Joan vive su día a día por encima de los 100kgs (actualmente está pesando más de 130), tolerando un volumen de entrenamiento extraordinario y con una cantidad de calorías imposible de tolerar para cualquier persona que no se dedique a esto.

Actualmente en fase de construcción y fuera de temporada, Pradells busca pulir sus puntos débiles y llegar a la temporada de 2026 con un físico mejorado y todavía más grande del que vimos el pasado año. Tras cinco semanas de volumen, y con un aspecto descomunal que no se parece en nada a la versión más 'apretada' de sus competiciones en Reino Unido, Praga o Rumanía, el culturista valenciano ha compartido una de sus herramientas clave para poder rendir al máximo nivel.

En su canal de Youtube, Joan ha presentado la máquina que le permite entrenar más: una cámara hiperbárica. Este dispositivo médico en el que se respira oxígeno al 100 % bajo una presión superior a la atmosférica incrementa la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre y su llegada a los tejidos. Su uso en el deporte se orienta más a la recuperación que a la mejora del rendimiento, y su uso frecuente y prolongado debe recomendarlo un profesional que determine un número de sesiones adecuadas.

Para un atleta de 130kgs como Pradells, puede ser beneficioso como herramienta complementaria a mejorar la recuperación tras entrenamientos muy exigentes: al favorecer los procesos de reparación muscular, reducir parcialmente la inflamación asociada a microlesiones musculares y apoyar la recuperación en situaciones de sobrecarga o lesión: "Si además de estar tumbado te duermes, la recuperación se multiplica", explica Joan.

Aunque no sustituye el descanso la nutrición ni está demostrado que mejore directamente el rendimiento o permita entrenar más volumen de forma segura, es un valor añadido para un atleta que busca la excelencia: "La voy a utilizar para entrenar más y mejor. Ahora lo que estoy haciendo es dormir a mediodía, obligatorio, cuando tengo dos sesiones de entrenamiento", aclara Pradells.

Noticias relacionadas

Esta herramienta se ha popularizado en los últimos años en el ámbito deportivo, y al nombre de Joan Pradells se le suman otros profesionales como el campeón de la UFC Ilia Topuria, LeBron James, Cristiano Ronaldo o Novak Djokovic.