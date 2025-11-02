Joan Pradells arrasa en Polonia y acaricia el pase al Mr. Olympia en un final agridulce

Joan Pradells volvió a pisar una tarima profesional por tercer fin de semana consecutivo, tras su tercer puesto en Reino Unido y su meritorio top-5 rodeado de atletas Mr. Olympia en Praga. Esta vez el culturista valenciano de 28 años viajó con su equipo hasta Varsovia para competir en el Poland Pro 2025, junto al también español Pablo Llopis.

Después de sorprender a todos con un físico descomunal en su regreso al culturismo profesional, Pradells logró colarse en la final y competir codo con codo con los cuatro mejores de la competición: Akim Williams, Andrea Presti y el mencionado Pablo Llopis. Después de las presentaciones del sábado y las comparativas, todo hacía indicar que podíamos estar ante un momento histórico con la clasificación de un atleta Open español al próximo Mr Olympia 2026.

Sin embargo, durante las finales del domingo vimos a Akim y Andrea ocupando el centro del escenario durante la mayoría de las comparativas, con Joan y Pablo en las esquinas. Los dos atletas españoles llegaron con un físico muy competitivo y mejorado frente a dos habituales del Mr. Olympia: Joan, con un tamaño espectacular, una cintura estrecha y las piernas y el doble bíceps de frente que tanto le hacen destacar; mientras que Pablo volvió a apretar todavía más las tuercas con un abdomen muy metido y una condición extrema.

Los resultados de los jueces se hicieron esperar pero la decisión fue definitiva: Joan Pradells se queda a las puertas de ganar su primer PRO Show y ganar así el pase directo al Mr. Olympia. Una decisión que, seguro, traerá cola porque hemos visto a una versión de Joan que tranquilamente le podía valer para llevarse el campeonato: ha salido más grande que Presti y con una estética lógicamente superior. Sin embargo, el atleta valenciano sigue mejorando con el paso de las semanas y cada vez está más cerca de cumplir su sueño. Llegará, tarde o temprano.

Tras conocerse el resultado, los aficionados españoles protestaron contra la decisión oficial, que ha despertado cierta polémica. Algunos de los comentarios más controvertidos, en la publicación de una cuenta referente en redes sociales, fueron los siguientes: "Aquí el nombre manda", "No se entiende, la verdad, vaya broma", "A Presti le falta pierna y su abdomen está muy hinchado", "Presti nunca puede ganar por delante de Joan", "La cara de Pablo es un poema cuando dan ganador a Presti". Sea como sea, en Japón Joan volverá a dar guerra.

RESULTADOS POLONIA PRO OPEN:

1- Andrea Presti

2- Joan Pradells

3 - Pablo Llopis

4 - Akim Williams