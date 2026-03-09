Joan Manuel Serrat será bisabuelo por partida doble: Dani Ceballos y Luna Serrat esperan gemelos

La noticia de que Dani Ceballos, futbolista del Real Madrid y Luna Serrat, actriz e influencer, serán padres, ha cogido a todos por sorpresa. Además, por partida doble. La pareja anunciaron la llegada de dos bebés en los próximos meses. Ceballos y Serrat tendrán gemelos, tras iniciar su relación en 2023. "Lo soñamos tanto, que vino doble. 1+1=4", afirmó, junto a una publicación con su pareja que acompañaron de un carrusel de fotos acariciando la incipiente tripa.

La pareja ha llevado su relación con discreción y la llegada de los dos hijos/as llega en un momento muy especial. El cantante Joan Manuel Serrat será bisabuelo por primera vez. Luna Serrat es la nieta del mítico cantautor catalán, aunque desde hace años sigue su propio camino profesional. Empezó su trayectoria como periodista y ahora se ha centrado en el mundo de la interpretación.

Se formó como actriz en diversas escuelas de arte dramático y ha ido dando pasos en el ámbito escénico, participando en varias obras de teatro y logrando también un papel secundario en una serie de la plataforma Movistar Plus+. Además, mantiene su faceta como creadora de contenido en redes sociales.

Por parte de Ceballos, a sus 29 años, tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2027, aunque su futuro en el club blanco no está completamente asegurado. El futbolista continúa centrado en la competición mientras atraviesa este momento personal tan significativo.

Tras hacerse pública la noticia, numerosos compañeros y amigos del centrocampista reaccionaron en redes sociales con mensajes de cariño. Entre ellos se encontraban Vinicius Jr., Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga, Lucas Vázquez, Marcelo o Roberto Carlos, que quisieron felicitar a la pareja por la futura llegada de los gemelos. También se sumó el actor Daniel Muriel, tío político de la actriz, casado con Candela, hija de Serrat.

Una relación alejada de los focos

La relación entre Dani Ceballos y Luna Serrat se hizo pública en 2024, también a través de redes sociales. "Un año contigo ha compensado los veintisiete que pasé sin ti. Felicidades, mi amor, me haces sentir la persona más afortunada del mundo", escribió la actriz junto a varias fotografías de ambos en un viaje a Roma o en el campo de fútbol sujetando el trofeo de la Champions.

Meses después, la nieta del cantautor volvió a dedicarle un mensaje romántico al felicitarle por su cumpleaños: "Si encuentras a alguien que te ayuda a ser mejor persona, no querrás soltarlo nunca". Con el tiempo, la pareja ha mantenido su relación de forma discreta, aunque compartiendo algunos momentos especiales con sus seguidores.

Luna Serrat es hija de Manuel Serrat, conocido como Queco, fruto de la relación del cantante con Mercedes Doménec. Aunque su padre trabaja actualmente como productor de televisión y no siguió plenamente la carrera artística de su padre, ella sí ha optado por el mundo creativo.

Noticias relacionadas

En su intento por consolidarse como actriz, ha combinado su formación en arte dramático con distintos proyectos y su trabajo como influencer, una faceta que, según ella misma ha explicado, le permite financiar sus estudios de interpretación y música.