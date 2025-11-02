El Jimbee Cartagena sabe sufrir y pasa a octavos de Champions como primero

Sin el brillo de otra ocasiones y con el mono de trabajo desde el pitido inicial, el Jimbee Cartagena regresa con los deberes hechos de la localidad polaca de Gliwice con los dos objetivos cumplidos: clasificarse para la nueva ronda de octavos de final y hacerlo como primero de grupo.

Piast Gliwice - Jimbee Cartagena (fútbol sala, Champions League), 02/22/2025 FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE GLI 0 0 CAR Alineaciones PIAST GLIWICE, 0 Widuch (p.), Miguel Angelo, Korpela, Vinicius Teixeira, Lazzaretti -cinco inicial-, Breno Bertoline, Carlos Eduardo, Da Luz y Kriezel. JIMBEE CARTAGENA, 0 Chispi (p.), Mellado, jesús Izquierdo, Darío Gil, Waltinho -cinco inicial-, Juninho, Tomaz, Gon Castejón, Pablo Ramirez, Cortés, Motta y Osanamnusa.

El equipo que dirige Duda repite presencia en Europa tras conquistar su segundo título liguero consecutivo. La pasada temporada llegaron a las semifinales (3-2 contra el AFC Kairat kazajo) y en la actual ya esperan rival el jueves en el sorteo de octavos gracias al 0-0 que ha arrancado este domingo en la pista del Piast Gliwice.

Ambos equipos llegaban clasificados con seis puntos y se jugaban cara a cara la primera plaza, aunque al cuadro cartagenero le valía el empate gracias a la diferencia global de goles. Fue un partido muy difícil y el liderato del grupo estuvo en el alero hasta el último segundo.

El cuadro melonero, que venía de imponerse por 5-0 al Kauno Zalgiris lituano el jueves y por 4-0 al Sporting Anderlecht belga el viernes, cumplió su referida doble meta. No obstante, se le resistió el marcharse de Polonia con pleno de victorias después de 40 minutos que depararon un resultado nada habitual en el fútbol sala.

El equipo que dirige a la perfección el brasileño Duda empezó con más posesión, pero no conseguía generar demasiado peligro mientras los minutos pasaban sin solución de continuidad. Lo más reseñable fue un disparo de Pablo Ramírez (ha reparecido en esta Ronda Principal de Champions) y del luso Miguel Angelo en la otra portería.

Al borde del descanso, el italobrasileño Motta fue expulsado al cortar un avance de Vini Lazzaretti cuando él estaba como portero-jugador' y su rival se disponía a marcar. Ello provocó que el Jimee Cartagena tuviese que aguantar casi dos minutos con uno menos en la reanudación.

Aguantaron bien los campeones de las dos últimas ligas españolas y ahí forjaron buena parte del empate que era sinónimo de clasificación como primero de grupo, lo que le permitirá enfrentarse a uno de los terceros (Semey, Luxol St.-Andrews y Phristina) o a un primero de la otra ruta (AEK Atenas, Hjorring, Araz y FC Hit).

Una vezs recuperado el cuarto jugador de pista, el equipo español tuvo opciones para marcar con Tomaz, Mellado y Waltinho como protagonistas. La falta de puntería y las intervenciones del meta del cuadro polaco lo impidieron. También pudo ganar el Piast Gliwice de no ser porque el disparo de Carlos Eduardo se estrellase en el larguero a falta de seis minutos.