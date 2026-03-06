El Jimbee Cartagena, a la Final Four para complicar más la vida al Barça

El Jimbee Cartagena había organizado una fiesta este viernes en el Palacio de los Deportes y la jornada le salió redonda, con la clasificación por la puerta grande para la Final a Cuatro que se disputará los días 8 y 10 de mayo en Pesaro. Tras la victoria por 1-2 a domicilio, los 'meloneros' volvieron a derrotar en la vuelta al Kairat Almaty por 7-4.

Jimbee Cartagena - Kairat Almaty (fútbol sala, UEFA Futsal Champions League), 06/03/2026 UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE CAR 7 4 KAI Alineaciones JIMBEE CARTAGENA, 7 (3+4): Chemi (p.), Tomaz, Mellado, Cortés, Osamanmusa (1) -cinco inicial-, Chispi (p.s.), Pablo Ramírez (2), Motta (2), Waltinho (2), Gon Castejón, Darío Gil y Lucas Farias. KAIRAT ALMATY, 4 (0+4): Edson (p., 1 gol), Vandeson Silva, Zanotto, Tursagulov (2), Orazov -cinco inicial-, Otanha, Igor Carioca, Rafão, Rashit, Athirson Silva y Hugo Neves (1).

Su rival en las semifinales será el Étoile Lavalloise galo, que eliminó al Semey kazajo. El Illes Balears Palma Futsal optará allí a su cuarto entorchado consecutivo tras noquear al Riga y se verá las caras con el Sporting (remontó la serie ante el Benfica). Por tanto, se complica la próxima Champions para el Barça, que estará obligado a ganar la liga si los baleares o los cartageneros alzan el título.

El equipo que preside el empresario Miguel Ángel Jiménez Bosque confirma su firme crecimiento con una base económica fuerte y el enorme talento del técnico Duda para dar forma a todo el entramado, que engloba el primer equipo y una creciente política de cantera. Por cierto, que la Champions es el único título que se le resiste al brasileño.

Fue un partido intenso, aunque la clasificación no estuvo nunca en peligro. El Jimbee Cartagena, que había ganado por 1-2 en Almaty a uno de los tradicionales 'verdugos' del Barça de Andreu Plaza, se fue al descanso con otros tres goles de ventaja con un 'doblete' del pívot Pablo Ramírez (canela en rama) y un tanto del italobrasileño Motta.

La segunda parte fue una sucesión de jugadas, de goles y de emociones. Por momentos, el campeón de las dos últimas ligas españolas se contagió del ambiente festivo y de la celebración de la grada, lo que permitió al conjunto kazajo soñar con una remontada realmente imposible.

Con cuatro campeones de Europa con España en sus filas (el citado Ramírez, el meta Chemi, Mellado y Cortés), el equipo melonero recibió un tanto del internacional kazajo Tursagalov en la primera jugada de la segunda parte y reaccionó de inmediato con una 'diana' del tailandés Osamanmusa. Ahí apareció para firmar el 5-1 un jugador extraordinario, el brasileño Waltinho, quien esta vez tan solo tuvo que empujar la bola tras impactar en el larguero en envío largo de Chispi.

Duda, que las ha visto ya de todos los colores, insistía a sus jugadores en que mantuviesen la concentración. El gol del meta Edson en el 27' recortó distancias y el Kairat se vio a tres goles de la prórroga cuando Tursagulov firmó el 6-4 a 62 segundos del final y con los asiáticos crecidos.

No llegó a sufrir realmente el Jimbee Cartagena y Waltinho volvió a aparecer para poner la guinda con el 7-4 en el último segundo. El segundo fin de semana de mayo, el fútbol sala español tendrá dos representantes en una Final a Cuatro que podría complicar bastante la vida al Barça. "Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar la liga", dijo recientemente Antonio Pérez a SPORT.