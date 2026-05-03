Jim Furyk elige a sus ayudantes para superar a Europa en la próxima Ryder Cup en Adare Manor

El capitán del equipo estadounidense de la Ryder Cup, Jim Furyk, anunció el sábado que Justin Leonard y Stewart Cink serán dos de sus asistentes para la edición de 2027 en Adare Manor, Irlanda. Furyk hizo el anuncio durante el Derby de Kentucky. Ambos estaban siendo considerados para el puesto de capitán, y su designación podría indicar una futura capitanía.

Leonard participó en tres Ryder Cups —dos de ellas victorias para Estados Unidos— y es conocido por su putt de birdie de 14 metros en The Country Club en 1999, que selló la remontada estadounidense contra Europa.

Esta es la primera vez que Leonard es asistente del capitán en la Ryder Cup. Ya fue asistente del capitán bajo las órdenes de Furyk en la Presidents Cup de 2024, y Furyk se refirió a él como "mi mano derecha". "La persona más organizada y meticulosa que conozco", afirmó Furyk. “Cuando conseguí este trabajo, lo primero que llamé fue a Justin Leonard”.

Cink y Leonard cuentan con la confianza del capitán, Jim Furyk, que le ayudarán en Adare Manor / USPGA

Cink, el otro elegido

Cink formó parte de cinco equipos estadounidenses consecutivos, incluyendo el que ganó Estados Unidos en el Valhalla Golf Club en 2008. Fue asistente del capitán Zach Johnson en Italia en 2023, donde lograron una contundente victoria europea.

Europa ha ganado las dos últimas veces. Luke Donald regresa como capitán e intentará ser el primero en ganar tres Ryder Cup seguidas, y lo intentará en suelo irlandés en septiembre de 2027.

El capitán del equipo estadounidense de la Ryder dio la noticia durante el Kentucky Derby / NBC

Furyk participó en su primera Ryder Cup en 1997 y desde entonces ha formado parte de todos los equipos como jugador, asistente del capitán o capitán. Esta será su segunda vez como capitán de Estados Unidos, tras haber estado en el equipo perdedor en París en 2018.

Los estadounidenses, que en un principio habían pensado en la figura de Tiger Woods, antes de sus últimos problemas con la justicia y personales, decidieron apstar finalmente por Jim Furyk, con el objetivo de imponerse en la Ryder Cup como visitantes, cosa que no logran desde 1993.