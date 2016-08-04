Jiang Lizhang, nombrado nuevo presidente del Granada CF

El empresario chino Jiang Lizhang, máximo accionista del Granada CF, ha sido nombrado este jueves presidente también del club rojiblanco en la Junta Extraordinaria de Accionistas del Granada CF que se ha celebrado en las oficinas del Estadio Nuevo Los Cármenes.

La junta, primera que se celebraba desde que a mediados de junio la entidad fue vendida por el italiano Gino Pozzo a Jiang, ha servido para que haya quedado legalmente constituido el nuevo organigrama ejecutivo del club, según ha informado el propio club rojiblanco a través de su página web.

El máximo accionista del Granada CF, Jiang Lizhang, ha sido designado nuevo presidente de la entidad granadinista ante el notario Salvador Torres en una Junta en la que también se han dado cita el vicepresidente del Granada CF, Kanging Wang; el vocal Jordi Trilles; el secretario de la Junta, Luis Sánchez, y el director general de la entidad, Sergi Vieta. Al cónclave también han asistido el presidente del Sindicato de Pequeños Accionistas del Granada CF, José Guerrero, y el secretario del Sindicato de Pequeños Accionistas del Granada CF, Javier Redondo.

Jiang sustituye en el cargo a Quique Pina, quien presentó su dimisión a finales del pasado mes de junio tras la entrada de los nuevos propietarios en la entidad.

"Para mí es un reto convertirme en presidente del Granada CF, cargo que asumo con mucha energía y para el que me siento preparado", ha comentado Jiang en declaraciones servidas por el club.

El club rojiblanco también ha confirmado que este jueves ha cesado en su cargo Javier Jiménez, que hasta el día de hoy venía desarrollando sus funciones como relaciones externas del club tras ser en los últimos seis años el vicepresidente institucional del Granada CF.