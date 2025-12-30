Jesús Velasco: “Vamos a dar el máximo para pelear por el Europeo de 2026”

El seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco, se muestra confiado y ambicioso y fija la mirada en su primer gran reto de 2026, el Campeonato de Europa de Lituania, Letonia y Eslovenia, que se disputará entre el 21 de enero y el 7 de febrero, con un mensaje de optimismo: "vamos a dar el máximo para pelear por el Europeo de 2026".

"El fin de año es el momento para agradecer, celebrar y mirar al futuro. Este 2025 nos ha permitido seguir creciendo como selección y, sobre todo, lograr la clasificación para la Eurocopa. Vamos a por 2026 con mucha ilusión, nos espera un torneo muy exigente y vamos a dar el máximo para pelear por el título”, señaló el técnico.

El Europeo de 2026 será el primer gran torneo oficial para Velasco al frente de la selección, cargo que asumió en noviembre de 2024. Desde entonces, el balance competitivo invita al optimismo: 14 partidos dirigidos, con 12 victorias, un empate y una sola derrota, números que reflejan la solidez del grupo y la rápida asimilación de su idea de juego.

La concentración para preparar el campeonato arrancará el próximo 12 de enero y España ha quedado encuadrada en el grupo C, que se disputará en Liubliana, junto a las selecciones de Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica. Un grupo exigente en el que el combinado español deberá mostrar regularidad desde el inicio para asegurar su presencia en las rondas decisivas.

Velasco, en los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, destacó la importancia de llegar al torneo con el máximo nivel competitivo y mental. “Sabemos que en Europa no hay partidos sencillos. Todas las selecciones han crecido mucho y cualquier error se paga caro. Nuestro objetivo es competir cada encuentro como si fuera una final”, apuntó el seleccionador, que afronta el reto con la responsabilidad de mantener a España en la élite continental.

Más allá del Europeo, el calendario internacional de 2026 también presenta otro desafío de gran relevancia: el inicio del camino hacia el Mundial de 2028 y España comenzará su participación en la fase de clasificación el próximo mes de octubre, un proceso que exigirá continuidad y ambición tras la cita continental.

Así, la selección española cierra el año con ilusión renovada y con la mirada puesta en un 2026 cargado de retos, en el que el Europeo será la primera gran prueba del nuevo proyecto liderado por Jesús Velasco, porque la selección lleva una década sin lograr un título.