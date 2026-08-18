Jay Cutler, leyenda del culturismo: "Me siento mejor con 52 años que cuando tenía 20. Ahora valoro más el tiempo con mi familia, pero sin dejar de lado el ejercicio físico como un hábito para toda la vida"

Jay Cutler, cuatro veces campeón del Mr. Olympia, considera que cumplir años no tiene por qué significar necesariamente perder energía, fuerza o ganas de mantenerse activo. El culturista estadounidense, que continúa entrenando después de retirarse de la competición profesional, ha explicado que su experiencia con el envejecimiento ha sido incluso mejor de lo que esperaba. En una reciente conversación en su podcast Cutler Cast, aseguró que actualmente se encuentra mejor que cuando era joven.

Cutler recordó que desde que cumplió los 40 años ha escuchado repetidamente que cada nueva década supondría un cambio importante en su estado físico. Sin embargo, esas predicciones nunca se cumplieron desde su punto de vista. “Me decían: ‘Despiértate a los 40, va a ser diferente’. Y yo decía: ‘Me siento genial a los 40’”, explicó. La misma situación se repitió al llegar a los 50, cuando volvió a comprobar que no experimentaba el deterioro que otros le habían anticipado.

Ronnie Coleman y Jay Cutler en la actualidad / Arnold Classic

Su conclusión resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta su trayectoria deportiva: “No estoy reduciendo el ritmo en absoluto... Creo que me siento mejor con 52 años que cuando tenía 22”, afirmó. Cutler, que sigue vinculado al mundo del culturismo a través de sus entrenamientos, contenidos y apariciones públicas, considera que mantenerse activo ha sido una pieza fundamental para afrontar esta etapa de su vida.

El estadounidense también reconoce que las advertencias sobre el envejecimiento continúan apareciendo. De hecho, asegura que ahora ya escucha comentarios relacionados con los 55 años, como si esa edad fuera a marcar inevitablemente un antes y un después. “Cada año es como: ‘Espera a los 55’. Alguien me dijo eso el otro día”, comentó entre risas durante la conversación.

La diferencia respecto a su etapa competitiva está en el objetivo. Cuando Cutler luchaba por los títulos de Mr. Olympia, el entrenamiento estaba orientado a conseguir el máximo desarrollo muscular y rendimiento posible. Ahora su prioridad es diferente: seguir haciendo ejercicio durante muchos años y conservar su calidad de vida, sin necesidad de someterse a las exigencias extremas de la competición.

Ese cambio también ha modificado su manera de observar a los culturistas jóvenes. Cutler reconoce que durante su carrera él mismo fue uno de esos atletas obsesionados con mover cantidades enormes de peso. Ahora, sin embargo, presta más atención a las posibles consecuencias de ese tipo de entrenamiento. “Veo a estos chicos haciendo hack squat con ocho discos por lado y pienso: ‘Por favor, no os rompáis las rodillas’”, explicó.

Jay Cutler / 5

La longevidad se ha convertido así en uno de los conceptos centrales de su filosofía actual. Para Cutler, ya no se trata de demostrar cuánto peso puede levantar, sino de seguir entrenando de manera constante sin comprometer su futuro físico. Su experiencia después de abandonar los escenarios le ha llevado a entender el ejercicio como un hábito que puede acompañar a una persona durante toda su vida.

Pero su evolución no se limita al gimnasio. El exMr. Olympia también habló de cómo la llegada de la paternidad modificó sus prioridades. Durante sus años de competición reconoce que vivía prácticamente dentro de una “caja”, en la que todo giraba alrededor de entrenar, comer, dormir y recuperarse. Hoy, en cambio, concede mucho más valor al tiempo que puede compartir con su familia.

Esa nueva perspectiva le ha permitido encontrar un equilibrio entre el culturismo y el resto de facetas de su vida. Aunque ya no necesita preparar su físico para competir, Cutler continúa entrenando, viajando, creando contenido y participando en actividades relacionadas con el fitness. Su podcast Cutler Cast, presentado junto a Matt, mantiene además su conexión con el mundo del culturismo y reúne periódicamente a algunas de las principales figuras de este deporte.

La experiencia de Jay Cutler no significa que el envejecimiento no implique cambios físicos ni que todas las personas vayan a sentirse mejor a los 50 que a los 20. Su mensaje es, más bien, que la edad no tiene por qué convertirse automáticamente en una razón para abandonar la actividad física. En su caso, la constancia y el cambio de prioridades le han permitido afrontar los 50 con una visión muy diferente a la que tenía durante sus años como profesional. Para una de las grandes leyendas del culturismo, hacerse mayor no significa dejar de avanzar, sino aprender a entrenar y vivir de otra manera.