Jay Cutler, exculturista cuatro veces campeón del Mr Olympia, elige a su sucesor: "Vas a ser mejor en esta división"

Jay Cutler no necesita presentación. El cuatro veces ganador del Mr. Olympia y principal competidor de la leyenda Ronnie Coleman, con quien compartió escenario en varias ediciones, ha puesto el foco del culturismo internacional en uno de los grandes referentes del momento. A escasas horas de ver a los competidores pisar la tarima de Las Vegas, el legendario exculturista ha 'bautizado' a un nuevo integrante de la categoría Open.

Nacido en Massachusetts en 1973, Jay Cutler es una leyenda del deporte: además de sus cuatro Olympia, fue seis veces subcampeón (récord histórico) y tres veces campeón del Arnold Classic. Retirado desde 2013, vive volcado en su faceta de empresario y comunicador: dirige su marca de suplementos, mantiene una presencia constante en su canal de YouTube y conduce el podcast Cutler Cast, desde el que comenta la actualidad y asesora a talentos emergentes como el siguiente.

Su mensaje va dirigido al culturista alemán Urs Kalecinski (1,8 millones de seguidores en Instagram, bajo el apodo de @the.miraclebear) con unas palabras directas y llenas de optimismo. La frase, difundida en redes en un clip promocional, llega en pleno desembarco del alemán en la categoría Open después de abandonar Classic Physique, el escenario en el que se dio a conocer como uno de los talentos más finos de su generación y donde compitió codo con codo con el ya retirado Chris Bumstead: "Vas a ser mejor en esta división que en Classic; en tres años puedes ganar". "Pienso lo mismo", respondió Urs.

La opinión de Cutler no es un halago cualquiera: hablamos de un excampeón que conquistó el Mr. Olympia en 2006, 2007, 2009 y 2010, tras destronar a Ronnie Coleman y escribir una de las grandes rivalidades de la historia moderna del deporte. Y el contexto de sus palabras llega en un momento clave. Urs Kalecinski, de 27 años, anunció oficialmente su cambio a Open a finales de verano con la vista puesta en clasificarse para el Mr. Olympia 2025 a través del circuito profesional. Su debut se produjo en el ProMuscle Italy Pro de septiembre y el impacto fue inmediato: victoria en su primera aparición si límite de peso, un resultado que disparó las expectativas de cara al resto de la temporada. El propio Cutler analizó ese estreno en su podcast, subrayando que el alemán posee condicionamiento y puesta en escena para "hacer ruido" con más kilogramos ey tiempo de adaptación.

Con el aval público de Cutler y un debut soñado como Open en Las Vegas, el alemán afronta ahora el tramo decisivo del calendario con una doble tarea: seguir sumando kilos de calidad en su cuerpo y seguir madurando físicamente para medirse a campeones y referentes de la división como Derek Lunsford, Hadi Choopan o Samson Dauda. Si mantiene la progresión mostrada en Italia, el pronóstico del cuatro veces Mr. Olympia dejará de sonar a deseo para convertirse en posibilidad real. Aunque parece que para tenerle en cuenta como posible campeón vamos a tener que esperar unos años.