Javier Guerrero, dietista y nutricionista: “Más del 75% vive deshidratada"

La hidratación es un aspecto muy importante en el mundo del deporte. El ser humano, al realizar ejercicios de cardio, pierde agua, incluso en reposo, a través de la sudoración, la respiración (a través de la piel y el aire espirado) y, por supuesto, la orina o las heces. De hecho, se estima que una persona sedentaria que se mueve en un ambiente de entre 8 y 25 grados necesita entre un 1,5 y 2 litros al día, y la única forma de satisfacer esas necesidades es a través de la bebida y la comida, que también tiene su porción hídrica.

En el fútbol, desde hace muchos años, se implantó una medida para combatir de forma saludable con la deshidratación: la pausa de hidratación (conocido también como 'cooling break'). Se trata de una interrupción oficial de 1 a 3 minutos implementada principalmente en el fútbol (FIFA, Liga, Mundial 2026) para proteger la salud ante altas temperaturas o humedad. Se realiza alrededor de los minutos 22-30 y 70-75 de cada tiempo y será obligatoria en el Mundial 2026 en cada partido.

En LaLiga, dependiendo de los meses, de si hace más calor o menos, se hace también una pausa, a petición de los clubes. “Cuando compites al máximo nivel, la hidratación es tan importante como la preparación física. Entenderlo y cuidarlo fue fundamental en mi etapa como futbolista, y sigue siéndolo ahora que continúo entrenando”, decía Fernando Llorente, exjugador del Athletic Club, en un acto con LaLiga. “La hidratación siempre fue clave para rendir al máximo y recuperarme mejor”, decía también otro exfutbolista, como Luis Figo.

"Nuestro nivel de agua no es suficiente..."

Hay especialistas que recomiendan aumentar el consumo de agua. Es el caso de Javier Guerrero, doctor en nutrición deportiva y cofundador de INDYA, y del exdeportista y doctor en medicina Juan Antonio Corbalán, que observa la hidratación como un elemento vital en la preparación deportiva, la recuperación y el cuidado del organismo.

“Más del 75% de la gente vive deshidratada. Eso quiere decir que nuestro nivel de agua no es suficiente para que estas reacciones químicas ocurran con normalidad. No beber lo suficiente hace que nuestro cerebro, nuestros músculos o nuestro sistema nervioso rindan muy por debajo de nuestras capacidades”, dice.

“Tan importante es hidratarse como elegir el agua con el que lo hacemos. Los minerales presentes de forma equilibrada en algunas aguas favorecen que todos estos procesos sean mucho más eficaces, algo que notaremos a corto y largo plazo”, añadió, en un acto de LaLiga con Solán de Cabras.