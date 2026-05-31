El japonés Kota Kaneko se estrena en el DP World Tour en el torneo de Austria

El joven japonés Kota Kaneko se adjudicó su primer título del DP World Tour con una actuación impecable tras una victoria por dos golpes en el Austrian Alpine Open 2026, al acumular un total de 262 impactos (-18). La joven promesa de 23 años, con un swing único, lideró la clasificación general del Japan Golf Tour la temporada pasada, lo que le valió la exención para el DP World Tour, y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos.

Ha superado el corte en diez de sus doce participaciones y llegó al Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith tras un segundo puesto compartido en el Soudal Open de la semana anterior.

Kaneko demostró una gran regularidad con tres rondas consecutivas de 65 golpes antes de la ronda final y mostró una gran fortaleza mental para recuperarse de un contratiempo al final y de una interrupción por mal tiempo de 71 minutos, imponiéndose con 18 bajo par. Ricardo Gouveia y Davis Bryant compartieron el segundo puesto.

"Simplemente no me lo creo, no pensé que ganaría y sigo muy sorprendido", dijo Kaneko. "Quiero agradecer a todos los aficionados esta semana, me han apoyado muchísimo y me han ayudado a ganar este torneo".

Gran papel de Rafa Cabrera-Bello

Uno de los destacados en Áustria fue el canario Rafa Cabrera-Bello, que finalizaba con un total de -15 y una ronda final de 65 golpes sin errores. El canario confirma que su mejor versión está ya ahí como ya apuntó en el reciente Estrella Damm Catalunya Championship y seguro que seguirá en contención por un título del DP World Tour muy pronto.

Además del canario, destacar a Manuel Elvira, que finalizaba séptimo (-14) mientras que el madrileño Eugenio López Chacarra lo hacía en el puesto decimosegundo, con -12.