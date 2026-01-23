Jaël Bestué, Marta Mitjans y el regreso de Àlex Pintado, las atracciones en Sabadell

Mientras Barcelona vela armas de cara al Ultimate Championships de World Athletics al que aspira para su segunda edición en 2028, el atletismo catalán regresa el viernes a su realidad con una nueva edición del Míting Internacional de Catalunya en Sabadell que sigue encuadrado en la categoría challenger, la más baja de las cuatro del atletismo mundial tras el oro, la plata y el bronce.

La Federació Catalana que preside la recién elegida Mercé Rosich (sigue trabajando para enjugar las telarañas en la caja que heredó y equilibrar las cuentas) mantiene esta cita en la capital del Vallès Occidental. Eso sí, siempre con los pies en el suelo y con el objetivo de crecer sin dispendios para soñar al menos con acceder al bronce en un corto período de tiempo.

La Pista Coberta de Catalunya acogerá una notable cita con cuatro grandes figuras. Las catalanas Jaël Bestué (60 metros lisos) y Marta Mitjans (800), el catalán Àlex Pintado en su regreso a las pistas casi 10 meses después (1.500) y la más reputada de las participantes, Lada Vondrova (400) con sus bronces en 4x400 femenino con el equipo checo mixto en el Mundial de Budapest'25 y en con el femeino en el Europeo indoor de 2025.

Bestué es el gran icono del atletismo catalán. La futura doctora rompió moldes en 2025 con unos impresionantes 22.19 en 200 metros, tercera marca europea del año y récord nacional destrozando los 22.38 de Sandra Myers. Semifinalista en 200 y quinta en 4x100 en el Mundial de Tokio'25, la discípula de Ricardo Diéguez será la estrella en 60 lisos y sus rivales serán la rumana Mihalache (7.26 de marca personal), la liberiana Darius (7.27) y la valenciana Elena Guiu, finalista en 100 lisos en el Mundial sub'20 de 2022 (7.29).

Jaël Bestué, con SPORT antes del Mundial de Tokio / ORIOL RUBIO

Con 2:02.90 como mejor registro bajo techo, la ochocentista Marta Mitjans dio el año pasado un puñetazo en la mesa al debutar como internacional absoluta con 18 años en el Europeo indoor de Apeldoorn y en el Mundial de Tokio. Cuarta en el Europeo sub'20 al que llegaba a por el oro, la pupila de Alfonso Guillén acaba de cumplir 19 años y dará lustre a los 800 junto a la debutante Sara Gallego tras un larguísimo túnel (récord nacional de 400 vallas).

El otro protagonista será Àlex Pintado tras seccionarse los tendones de la pierna izquierda en abril de 2025 en una concentración en Font Romeu. El mediofondista egarense, bronce en 1.500 en el Mundial sub'20 de 2024 y con 3:40.35 como mejor registro, tendrá enfrente al mundialista barcelonés Carlos Sáez (3:35.94), al granadino Nacho Fontes (3:36.89), al andorrano Pol Moya (3:38.37) y al prometedor ochocentista Ronaldo Olivo (3:41.30).

En 60 lisos, los catalanes Bernat Canet (6.61 de mejor marca) y Arnau Monné (6.72) lo tendrán difícil ante el brasileño Thiago Prata (6.60) y el cubano Rengifo (6.58). En 400, el catalán Bernat Erta (46.23) es el gran favorito tras brillar en 2025 en el 4x400 al lanzarse para lograr la plata en el Europeo bajo techo y sufrir en verano por los isquios. A cierta distancia, deberá estar atento al marroquí Hamza Dair (46.80) y al rumano Voinea (36.91).

Bernat Erta, a por todas en 2026 / FACEBOOK

En 60 vallas, los españoles Marc Galé (7.75), Kevin Sánchez (7.76) y Gonzalo Sabín (7.80) más un John Cabang (7.64) que compite por Filipinas desafiarán al británico Giano Roberts (7.55), el valenciano Marcos Ruiz (16,94) retará en triple al cubano Nápoles (17,43), y el ya mayor de edad Aarón Ceballos (1:49.92 y bronce el año pasado en el europeo sub'20) competirá en 800 con el británico Alex Boterill (1:44.82 al aire libre) y el ugandés Dadriga (1:44.39).

En categoría femenina se presenta un duelo sensacional entra la catalana de adopción Lerato Pagès nacida en Lesoto (20 años y 8.19) y la valenciana Paula Blanquer (22 años y 8,13) frente a la estadounidense Alexandra Webster (23 años y 8,14). En longitud destacan la valenciana Evelyn Yankey nacida en Ghana (22 años 6,79) y la descollante alcorconense Laura Martínez con tan solo 19 años (6,46) con la brasileña Letícia Oro como favorita con 6,80.

Raquel Echevarria (4:13.59), Carla Masip (4:16.76), Elia Saura (4:13.78), Naima Aït Alibou (4:16.55) y la joven Claudia Guriérrez (19 años y 4:14.54) defenderán el pabellón español en unos 1.500 metros en los que destacan la irlandesa Eimear Maher (4:08.67) y la uruguaya María Pía (4:09.48). Se echará de menos a la bañolense Esther Guerrero, una fiel a la cita cuya planificación para 2026 le impide participar. Su reto es el europeo de Birmingham.