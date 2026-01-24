Jaël Bestué ilumina Sabadell en un buen regreso de Àlex Pintado 10 meses después

La barcelonesa Jaël Bestué confirmó su gran arranque de temporada para convertirse en la gran figura del Miting Internacional de Catalunya (categoría challenger) anoche en Sabadell con la organización de la Federació Catalana d'Atletisme (FCA).

La discípula de Ricardo Diéguez en el CAR Sant Cugat ha igualado ya su marca personal en 60 lisos (7.18) y en Sabadell se impuso en las semifinales con 7.29 y en la final con 7.27. Tiene en sus piernas el récord nacional de Maribel Pérez (7.15).

Otra figura era el joven Àlex Pintado, bronce en 1.500 en el Mundial sub’20 de 2024 en su regreso casi 10 meses después de seccionarse los tendones de su pierna izquierda en Font Romeu.

Jaël Bestué se ha ganado la admiración general / FCA

Aún falto de sensaciones, el egarense fue octavo con 3:41.83, a tan solo 148 centésimas de su mejor marca. Ganó el granadino Nacho Fontes (3:39.30) y fue tercero el ochocentista Ronaldo Olivo con su mejor registro (3:4.83).

Marta Mitjans (19 años recién cumplidos) ofreció una gran imagen en 800 (3ª, 2:03.74) con otro notición, la sexta plaza de una Sara Gallego que ve la luz tras un calvario que la ha apartado dos años de los 400 vallas en los que tiene el récord de España. "Es mi primera marca personal en bastante tiempo y quiero seguir así", comentó a 'Carrer Lliure'. En hombres, notable marca personal y segundo puesto para el hispanocubano Eric Guzmán (1:47.89).

Además, Marcos Ruiz reinó en triple con 16,21 metros y es el primer español que supera la barrera de 16 metros en 2026, a la espera de que las buenas sensaciones del campeón olímpico hispanocubano Jordan Díaz se traduzcan en su vuelta a las pistas.

Marcos Ruiz fue el mejor en triple salto / FCA

El vizcaíno Gonzalo Sabín Lamborena ganó en 60 vallas con 7.83 (quinto español del año). En féminas ganó Claudia Villalante (8.22) e iguala a la catalana Xènia Benach al frente del ranking español del año, la joven catalana de origen lesotense Lerato Pagès fue cuarta con 8.26 y una floja Paula Blanquer, séptima con 8.38.

Otra de las grandes actuaciones corrió a cargo de Naima Aït Alibou, nacida en Marruecos e instalada en Vilafranca del Penedès desde los dos años. (4:12.73). La atleta del Grupoempleo Pamplona At. mejoró su marca personal en 1.500 por seis segundos para ganar y situarse quinta catalana de la historia.