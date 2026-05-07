Iván Cantero, el mejor de la ‘armada española’ en la jornada de homenaje a Seve Ballesteros

El joven profesional Iván Cantero, fue el jugador más destacado de la ‘armada española’ en la primera jornada del Estrella Damm Catalunya Championship después de entregar una destacada tarjeta de 68 golpes (-4) para ocupar el decimosegundo puesto en la tabla.

Un buen resultado del español aunque lejos del primer lider del torneo, el sudafricano Shaun Norris, que se fue a los 64 golpes (-8) para situarse al frente del torneo en solitario, con el francés Levy a un golpe (-7) y otros cinco profesionales a dos impactos (-6).

Entre los 22 españoles que toman parte en el primer torneo de la temporada en suelo europeo del DP World Tour, destacar al ilerdense y socio del RCG El Prat, Joel Moscatel, que firmó una destacada tarjeta de 69 golpes (-3), acompañado del madrileño Eugenio López-Chacarra y el malagueño Ángel Ayora. Los tres salen del Top20 del torneo.

Seve Ballesteros fue el protagonista de la primera jornada en el RCG El Prat / SPORT

Un invitado inesperado

Iván Cantero ha sacado la cabeza entre los mejores en el Prat, un invitado inesperado, después de entregar su mejor tarjeta del 2026 en un campo que estaba bastante receptivo, aunque siempre complicado a la hora de patear en el green.

Buen resultado para Cantero,y tampoco le ha ido mal al gran protagonista de la ‘armada española’, el barcelonés Pablo Larrazábal que empezaba con una vuelta de 70 golpes (-2), acompañado de otros jugadores del club como Albert Boneta y el de Golf Sant Cugat, Quim Vidal, bien situados para intentar pasar el corte este viernes,

El primer objetivo es completar el torneo del DP World Tour, primero de los cinco previstos en los próximos años en Catalunya que llevarán a la gran cita del golf catalán y español con la disputa de la Ryder Cup 2031 en Camiral Golf.

Gran homenaje a Ballesteros

El gran protagonista del primer día en el RCG El Prat fue el desaparecido Seve Ballesteros, que recibió un cálido homenaje de jugadores, aficionados y el mundo del golf en los 15 años de su desaparición, precisamente cuando se disputaba el Open de España de 2011.

Una emotiva jornada para volver a situar a la figura del genial jugador cántabro en el centro de la escena en un momento en que el golf español vive un gran momento y con muchos jugadores con opciones de representar a Europa en la cita de 2031.