La IV 'Copa de la Dona' reunirá este sábado a las veteranas del fútbol femenino del Baix Llobregat

El fútbol femenino vuelve a ser protagonista este sábado con la celebración de la IV Copa de la Dona, una cita ya consolidada dentro del calendario deportivo comarcal que reunirá ajugadoras de distintos municipios del Baix Llobregat en las Instal·lacions Esportives MunicipalsCan Salvi de Sant Andreu de la Barca.

Organizada por el Consell Esportiu del Baix Llobregat, la competición arrancará a las 15.00h y contará con la participación de hasta 16 equipos de fútbol 7 femenino en categoría veteranas. Durante toda la tarde se disputarán los diferentes encuentros hasta conocer a las campeonas de una edición que volverá a poner en valor el crecimiento y la consolidación del deporte femenino en la comarca.

La 'Copa de la Dona' nació con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre las mujeres, promover hábitos de vida saludables y visibilizar el papel del fútbol femenino como herramienta de cohesión social e igualdad de oportunidades. Año tras año, la competición ha incrementado su participación y se ha convertido en un espacio de encuentro para deportistas de diferentes municipios del Baix Llobregat.

La IV edición de la 'Copa de la Dona' llega este sábado a Can Salvi / CEBLLOB

Trofeos para la Lliga de Veteranes

Además de la competición, la jornada servirá también para reconocer a los equipos campeones de los dos grupos de la III Lliga de Veteranes del Baix Llobregat 2025-2026, en un acto de entrega de trofeos previsto para el final de la jornada.

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La IV 'Copa de la Dona' volverá a reunir deporte, convivencia y valores en una tarde que pretende seguir impulsando la presencia de la mujer en el ámbito deportivo y reforzar elcompromiso de la comarca con la igualdad a través de la práctica física y el fútbol femenino.