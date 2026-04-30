La IV Copa de la Dona reunirá a más de 200 participantes en Sant Andreu de la Barca

El próximo sábado 20 de junio, de 15:00 a 21:00 horas, se celebrará la IV Copa de la Dona en las instalaciones de Can Salvi, en Sant Andreu de la Barca. Un evento que sigue consolidándose como una de las citas más destacadas del futbol femenino en el Baix Llobregat y que contará con la participación de más de 200 jugadoras.

Esta competición, pionera en Catalunya, está dirigida a mujeres veteranas y tiene como principal objetivo fomentar la participación femenina en la actividad física y el deporte, especialmente entre aquellas que no siempre han tenido acceso a este tipo de iniciativas.

La Copa de la Dona nace con una clara vocación social y deportiva: dar visibilidad al deporte femenino, reivindicar el reconocimiento que merecen las mujeres deportistas y poner en valor la práctica deportiva a cualquier edad desde una perspectiva inclusiva.

Uno de los aspectos más destacados del torneo es que muchas de las participantes se inician en la competición por primera vez, demostrando que nunca es tarde para empezar a hacer deporte y formar parte de una comunidad activa.

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Con esta cuarta edición, la Copa de la Dona reafirma su compromiso con la igualdad, la inclusión y la promoción de hábitos saludables, consolidándose como un referente en el impulso del deporte femenino en el territorio.