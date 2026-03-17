Italia firma un histórico tercer lugar en el Mundial de Béisbol

Con la cara en alto terminó la actuación de Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, superada (4-2) por Venezuela en semifinales, pero haciendo historia con su mejor participación en la historia del torneo y cumpliendo el objetivo principal de hacer crecer el deporte más allá del continente americano.

Una carrera en la cuarta entrada y un rally de tres en la séptima, marcaron la victoria de Venezuela sobre una Italia que tumbó fronteras en un torneo ensueño en el que ganó cinco partidos consecutivos antes de ceder su única derrota.

Aunque finalmente el equipo no alzó el título, por el cual se enfrentarán Estados Unidos y Venezuela este 17 de marzo en Miami -- 18 de marzo, 01:00 AM CET -- , los jugadores y el cuerpo de entrenadores abandonaron el campo orgullosos con el trabajo realizado y sabiéndose vencedores por la labor hecha más allá del diamante.

Estallido en popularidad

La prueba definitiva del irrumpimiento del béisbol en Italia se aprecia con este último partido, que fue transmitido por tres cadenas distintas en el país mediterráneo, a la vez que acaparó las páginas de los diarios gracias a las históricas victorias sobre países más beisboleros, como Estados Unidos (8-6), México (9-1) y Puerto Rico (6-8) -- factor clave en el explosvio crecimiento en popularidad del equipo italiano.

"Creo que más jóvenes comenzarán a ver este deporte más que nunca antes, en televisión, historias o redes sociales. Sentirán curiosidad por este deporte y ojalá mucha más gente conozca el béisbol", compartió Alessandro Ercolani, jugador que no pudo disputar el torneo debido a una lesión.

De manera indirecta, uno de los factores que también pudo haber ayudado al crecimiento del deporte fue la elección del papa León XIV, quien es ávido aficionado a los White Sox de Chicago; motivo por el cual, estadounidenses le han regalado objetos de este equipo en sus visitas al Vaticano.

El corazón del Clásico Mundial

El equipo italiano enamoró a los aficionados de la pelota, no solo por su inesperada historia de éxito, sino también por la emoción y diversión con la que jugaban sus partidos.

Los equipos acostumbran a exaltar el orgullo nacional y el Team Italia dio en el clavo. Los jugadores llegaban al campo vestidos de traje y al conectar un home run en el estadio sonaba Nessun Dorma -- de la ópera Turandor de Giacomo Puccini -- , el cual celebraban en la banca nuevamente vistiendo una chaqueta americana y bebiendo un espresso recién hecho por ellos mismos.

Fue cuestión de tiempo para que las marcas quisieran involucrarse, pues Armani se encargó de patrocinar las chaquetas del equipo, mientras que Starbucks cerró un acuerdo con el capitán, Vinnie Pasquantino para promocionar su café.

Superando detractores

A lo largo del torneo, un sector estadounidense criticó al equipo por contar únicamente con tres jugadores nacidos en Italia, siendo el resto de ellos: 23 italoamericanos, dos italovenezolanos y un italocanadiense. El capitán del equipo, Vinnie Pasquantino, atendió dichas críticas.

"Sin ellos (jugadores nacidos en Italia) abriendo los brazos a italoamericanos, esto no hubiera pasado. Estoy muy agradecido con ellos (...) con que hayan abierto los brazos a muchos de nosotros, que queríamos representar al país de una buena manera", expresó el primera base tras la eliminación. "En 20 años queremos que el equipo del Clásico Mundial de Béisbol esté lleno de italianos, de Italia. Ese es el objetivo de esto".

Cabe recordar que incluso el mánager del equipo, Francisco Cervelli es venezolano de ascendencia italiana, misma razón por la cual dirige una academia de béisbol en la Toscana; siendo una de las personas más comprometidas con el crecimiento del deporte.

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Con récords de asistencia y audiencia, está por cerrar la edición más importante del Clásico Mundial de Béisbol, una que ha marcado un antes y un después en la historia del deporte y que ha tumbado el muro que durante años encontraban las Ligas Mayores en Europa.