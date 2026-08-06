Iris Tió regresa a España: "No sabemos nuestro límite todavía"

La nadadora artística española Iris Tió confesó en la madrugada de este jueves tener "mucho por mejor" tras conquistar una histórica medalla de plata en los Europeos de París. "No sabemos nuestro límite todavía. Tengo mucho por mejorar y por seguir aprendiendo", confesó la española a su llegada al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

El equipo español tuvo que conformarse con una nueva medalla de plata, la quinta en estos Europeos de París, tras concluir detrás de Rusia en una final de rutina acrobática para la historia. "Estamos más cerca de Rusia, hemos ido a tope y nos hemos dejado la piel", confesó Tió ante los medios a su llegada a Barcelona.

Iris Tió, en su llegada a Barcelona / EFE

El equipo dirigido por la española Andrea Fuentes logró una nota nunca antes lograda por nadie en la impresión artística tras sumar seis dieces, tres en coreografía y tres en interpretación, en esa faceta. Solo una actuación superlativa de Rusia, que le arrebató el puesto a España por dos puntos y medio, alejó a las de Fuentes del oro en París.

"Somos más constantes y consistentes, vamos demostrando que estamos ahí. Nos estamos acercando", afirmó la nadadora española al analizar el nivel del equipo, que amenazó hasta el último momento la hegemonía rusa en la competición. "Estaba súper contenta y emocionada, casi ni me lo creía en los primeros momentos", confesó.