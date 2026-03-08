Iris Tió, Laia Sanz, Alexia Putellas, Paula Leitón: el valor de ser y tener un referente en el deporte femenino

"Para mí, un referente es alguien que admiras, que aporta algo positivo a la sociedad y al mundo y que te inspira". Así de sencilla y a la par inspirado es la definición de referente que da a este diario la medallista olímpica Iris Tió. Una definición que da desde su propia experiencia, la que la ha convertido a ella misma en uno de esos modelos que la inspiraron cuando se inició en la 'sincro'. "Para llegar a serlo tienes que ser tu mismo, ser honesto, trabajar por tus objetivos y ser buena persona", argumenta.

Laia Sanz, once veces ganadora del Dakar en su categoría de motos, comparte la versión de Tió para convertirse en referente. "Haciendo bien las cosas, teniendo una buena carrera y una buena imagen. Por muy buen deportista que seas, si eres un poco cabra loca o un mal ejemplo para los jóvenes tampoco eres un buen referente", afirma a SPORT.

Iris Tió, medallista en el Mundial de Singapur / Dani Barbeito / SPO

Tanto Iris Tió como Laia Sanz han recorrido un largo camino a base de trabajao y de esas cualidades que van más allá del propio deporte, para llegar a ser ellas mismas uno de los grandes referentes para el deporte femenino español, casi sin darse cuenta.

"Hasta ahora no lo había pensado pero hace poco me paró una madre por la calle y me dijo que su hija se había apuntado a natación artística gracias a mi, gracias a que me vio en el Mundial de Singapur y eso me hizo mucha ilusión", explica la nadadora catalana, quien es consciente de que este último año, tras el éxito mundialista, "ha tenido un gran impacto y que mucha gente me pueda ver como un referente".

Para Sanz, convertirse en un referente ha sido algo que ha llegado de forma natural. "Cuando yo empecé en el trial apenas había chicas, había habido alguna pero ninguna que se dedicara tan en serio. Luego cuando pasé al Enduro había alguna chica antes que yo que lo hacía muy bien, en el Dakar también... pero me he sentido una pionera en todos los deportes que he hecho. Mucha gente, padres de niños y niñas me lo han dicho y me enorgullece más esto que los títulos. Que las chicas que suben lo tengan un poco más fácil es algo que me alegra", explica la piloto de Corbera.

Tener un referente no significa sólo tener un ejemplo a seguir, sino que en algunos casos puede servir para cambiar conceptos y abrir horizontes. Como explica Sanz, "el hecho de que yo haya corrido, lo haya hecho con los chicos y haya demostrado que lo puedo hacer bien, ha cambiado también mentalidades a los padres que en mi época solo compraban las motos a los chicos porque lo veían como un deporte de niños. He ayudado de alguna manera a hacer ver que también es un deporte de chicas".

Laia Sanz compitió en el Dakar 2026 con Ebro / Mediagé Comunicación

Paula Leitón, jugadora de la selección española de waterpolo y del CNAB, no duda en que tras muchos años de carrera se ha convertido en un referente y eso es algo que le da "un altavoz muy importante". Como referente, "creo que tengo el deber, tanto dentro como fuera del agua, de transmitir todo lo que a mí el deporte me ha enseñado, todos mis valores y que todos los niños y niñas los puedan coger para poder ver el deporte desde una perspectiva de inclusión, de un espacio seguro y que puedan tener el sueño de poder llegar a conseguir grandes éxitos y todo lo que se propongan", explicaba en una entrevista a SPORT antes del Europeo.

Una importante obligación

Ser un espejo en el que se miren las nuevas generaciones es un importante legado y por tanto conlleva una importante obligación que las deportistas deben intentar llevar de la mejor manera. "Hasta hace poco lo bloqueaba. No quería sentirlo ni verlo porque pensaba que me podía restar: cuando hay tanto elogio, puedes acomodarte", explicaba la jugadora del Barça Alexia Putellas a la periodista de este diario, Maria Tikas. "Pero entendí que no es tanto un elogio sino más un sentimiento de amor o inspiración. Ahora lo abrazo más, lo guardo en mi retina y me permito sentir esa emoción, que es recíproca, porque también es por mi parte", reconocía.

Paula Leiton, jugadora de la selección española de waterpolo / Gorka Urresola

Leitón lleva ser un referente "como algo natural". "Sigo siendo la misma Paula Leitón, sigo siendo jugadora de waterpolo, sigo viviendo apasionada por lo que hago cada día y creo que es la mejor manera, ser natural y que lo vean como lo que tiene que ser, que sigo pasándomelo bien con lo que es mi segunda familia, que es mi equipo y seguir siendo la Paula que he sido siempre", argumenta la deportista de Terrassa.

La importancia de tener referentes

Tener referentes femeninos es clave para mostrar a las nuevas generaciones que pueden alcanzar sus metas, aunque a veces es uno mismo el que se convierte en el primer modelo. Es el caso de Sanz que recuerda como en sus inicios, la ausencia de referentes femeninos "es algo de lo que no me daba cuenta y para mí los referentes fueron chicos. De más mayor ya quizás sí, por el hecho de haber tenido alguna compañera chica, pero siempre me he sentido uno más, ha habido momentos de todo, pero tampoco es que lo haya echado de menos". "Yo tuve un referente chico pero es verdad que es importante tener referentes", explica a SPORT, poniendo como ejemplo "países donde no hay referentes es muy complicado y en el caso de las chicas pasa lo mismo".

"Me alegro de que la situación es un poco mejor que la mía", reconoce la piloto de Ebro, remarcando que "las chicas que suben tienen referentes, ha habido chicas antes, y eso ayuda y facilita las cosas".

El Barça femenino de fútbol ha jugado un papel similar. "Creo que se ha hecho muy buen trabajo. Se ve en todas partes: se ve en la calle, somos conocidas y nos hemos convertido en una referencia para mucha gente. Creo que éramos necesarias en la sociedad y no hay vuelta atrás", afirmaba otra azulgrana de referencia como Aitana Bonmatí en una entrevista exclusiva con SPORT.

Alexia Putellas, durante un partido / Europa Press

"Si a esa Alexia de 18 años que pisó por primera vez la Ciudad Deportiva, le hubiera dicho que jugaría en el Camp Nou ante 90.000 personas, no se lo habría creído nunca", remarcaba Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro.

Para Iris Tió, los espejos en los que mirararse "fueron Gemma Mengual y todo el equipo español que había entonces y también Natalia Ishchenko, de Rusia. Ellas me inspiraron a mejorar, a ver lo que se podía conseguir".

Para la seis veces medallista en Singapur, "todas las mujeres podemos aportar nuestra visión, nuestra manera de hacer. Todas tenemos una historia importante que contar y si todo son hombres igual no todo el mundo se puede ver reflejado. Por eso creo que es importante tener referentes masculinos y femeninos en todos los ámbitos".