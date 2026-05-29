Iris Tió inicia la Copa del Mundo de Pontevedra con un triunfo en la final de solo libre

La barcelonesa Iris Tió, bronce olímpico en París 2024, se impuso este viernes en la final de la prueba solo libre de la Copa del Mundo de Pontevedra, donde firmó su mejor marca personal (268.7725) con una espectacular interpretación del ‘Hymne à l'amour’ de Céline Dion.

La vigente campeona del mundo, que completará siete ejercicios en esta cuarta parada de la Copa del Mundo 2026, no defraudó en el Complexo Deportivo Rías do Sur (Pontevedra). Firmó una brillante impresión artística para imponerse a la italiana Ginevra Marchetti (259.7876) y a la georgiana Maria Alavidze (257.7213), segunda y tercera respectivamente.

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Las júnior Naia Álvarez, sexta clasificada, y Paula Marcipar, undécima, también brillaron en la primera prueba del día. Álvarez, con 232.3425, dominó la clasificación hasta que entraron en escena las grandes favoritas. Por su parte, Marcipar rozó los 222 puntos (221.3188).