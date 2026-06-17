Iris Tió, la Fundació Pau Casals y Primavera Sound recogen los Premios Sport Cultura Barcelona 2025

Iris Tió, la Fundació Pau Casals y Primavera Sound fueron los grandes protagonistas de la XX edición de los Premios Sport Cultura Barcelona 2025, celebrada este miércoles en la sede de la Fundación RBA.

La nadadora de natación artística recibió el galardón en la categoría de ‘Deporte’; Narcís Serra, vicepresidente de la Fundació Pau Casals, recogió el premio en la categoría de ‘Cultura’; y Pablo Soler, cofundador y codirector del Primavera Sound, hizo lo propio en la categoría de ‘Trayectoria’.

La gala también reconoció con menciones especiales a Denis O’Brien, propietario del resort de golf Camiral, en Caldes de Malavella, que acogerá la Ryder Cup 2031, y a Pere Monje, propietario del restaurante Via Veneto, el establecimiento con la estrella Michelin más antigua de Barcelona.

Estas menciones tienen un carácter especialmente excepcional. En los 20 años de historia de los Premios Sport Cultura Barcelona solo se habían concedido en cuatro ocasiones: al Hospital Sant Joan de Déu, en 2017; a Josep Lluís Vilaseca, en 2019; a Juan Carlos Unzué, en 2022; y a Iñaki Gabilondo, en 2023.

El acto contó con una amplia representación institucional, deportiva, cultural y social de Barcelona. Entre los asistentes estuvieron M.ª Eugenia Gay, segunda teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona; Josep Mateu, presidente de Sport Cultura Barcelona; Manuel Carreras Fisas, presidente de honor de la entidad; Francisco Gaudier, presidente del Círculo del Liceo; Mao Yeo, CEO del RCD Espanyol; Bernat Antràs, presidente del CN Barcelona; y Claudi Martí, presidente del CN Sabadell.

Los Premios Sport Cultura Barcelona tienen como objetivo destacar a personas, colectivos o entidades que, desde el deporte, la cultura o su trayectoria, contribuyen a transmitir valores a la sociedad. En esta XX edición, la organización subrayó la consolidación de unos galardones que durante dos décadas han querido poner en valor ideas como el esfuerzo, la constancia, la formación intelectual, la excelencia y la capacidad de inspirar a las nuevas generaciones.

La nómina histórica de premiados refleja el peso de estos reconocimientos. En ediciones anteriores fueron distinguidos nombres como Rafa Nadal, Marc Márquez, Leo Messi, Alexia Putellas o Kilian Jornet en el ámbito deportivo; Juan Antonio Bayona, el Gran Teatre del Liceu, Sara Baras, Joan Roca, Jaume Plensa o Rosalía en el apartado cultural; y Vicente del Bosque, el doctor Valentí Fuster, Josep Carreras o Tricicle en la categoría de trayectoria.

En la cumbre de su carrera

Iris Tió llega al premio en uno de los mejores momentos de su carrera. En 2025, en los Mundiales de Singapur, la nadadora catalana hizo historia al convertirse, con solo 22 años, en la primera campeona del mundo española en la rutina de solo libre femenino. Además, logró el oro en dúo femenino libre junto a Lilou Lluís Valette, el oro en dúo libre mixto junto a Dennis González y tres bronces: en rutina acrobática por equipos, rutina libre y solo femenino técnico.

Su gran momento se ha prolongado en 2026. El pasado mes de mayo, en la Copa del Mundo de Pontevedra, Tió sumó cinco títulos más: en solo técnico, solo libre, dúo femenino libre junto a Lilou Lluís Valette, rutina libre y rutina técnica con la selección española.

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Con esta edición, Sport Cultura Barcelona celebra 20 años de unos premios que buscan reforzar el vínculo entre deporte y cultura como herramientas de transformación social y como referencia para una ciudadanía más comprometida, especialmente entre los jóvenes.