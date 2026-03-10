Iris Tió, la Fundació Pau Casals y el Primavera Sound, ganadores de los Premios Sport Cultura Barcelona 2025

El Jurado de los Premios Sport Cultura Barcelona 2025 ha determinado que los ganadores de la XX edición sean, en la categoría Deporte, la nadadora de natación artística, Iris Tió; en la categoría Cultura, la Fundació Pau Casals y en la categoría Trayectoria, el festival Primavera Sound. Además, ha decidido otorgar dos Menciones Especiales, un reconocimiento muy excepcional que libra solo en casos muy concretos. Este año han sido para Denis O’Brien, propietario del resort de golf Camiral, en Caldes de Malavella, que acogerá la Ryder Cup en 2031; y el restaurante Via Veneto, por la obtención de la estrella Michelin hace ya más de 50 años.

El jurado ha concedido el premio en la categoría de Deporte a Tió, mientras que la Fundació Pau Casals ha sido reconocida en Cultura y el Primavera Sound ha recibido el galardón a la Trayectoria. Además, se han otorgado dos menciones especiales al empresario irlandés Denis O’Brien, propietario del resort de golf Camiral que acogerá la Ryder Cup 2031, y al restaurante barcelonés Via Veneto.

La vigésima edición de estos premios subraya la continuidad de unos galardones que buscan difundir los valores del deporte y la cultura en la sociedad. Según la organización, el objetivo es reconocer a profesionales y entidades que hayan destacado durante el último año, así como trayectorias consolidadas que sirvan de referencia e inspiración.

En el caso de Tió, el jurado ha valorado sus resultados en los Mundiales de Singapur de 2025, donde logró el oro en el solo libre femenino, convirtiéndose en la primera campeona mundial española en esta rutina. En ese mismo campeonato también ganó el oro en dúo libre femenino junto a Lilou Lluis y en dúo libre mixto con Dennis González, además de sumar varios bronces en pruebas por equipos e individuales.

La Fundació Pau Casals ha sido distinguida por su labor de preservación y difusión del legado musical, artístico y humano del violonchelista Pau Casals. La institución, creada en 1972 por el propio músico y su esposa Marta Casals Istomin, gestiona el museo dedicado al artista en El Vendrell, así como distintas iniciativas culturales y educativas de proyección nacional e internacional.

Por su parte, Primavera Sound ha sido reconocido por su trayectoria desde su creación en 2001 en Barcelona. El evento se ha consolidado como uno de los festivales de música en directo más influyentes, con ediciones internacionales en ciudades como Oporto, Buenos Aires y São Paulo, además de desarrollar proyectos vinculados a la industria musical, la producción audiovisual y la difusión cultural.

Las menciones especiales de esta edición han recaído en Denis O’Brien, por su impulso al complejo de golf Camiral de Caldes de Malavella, sede de la Ryder Cup de 2031, y en el restaurante Via Veneto, fundado en 1967 y considerado el establecimiento con estrella Michelin más antiguo de Cataluña.

Los Premios Sport Cultura Barcelona se entregarán en una gala que se celebrará en los próximos meses, en una fecha todavía por determinar. La entidad organizadora, Sport Cultura Barcelona, fue creada en 2004 para promover el diálogo entre instituciones, empresas y ciudadanía en torno a los valores del deporte y la cultura. Entre los galardonados de ediciones anteriores figuran deportistas como Rafael Nadal, Lionel Messi o Alexia Putellas, así como figuras de la cultura como Rosalía o el chef Joan Roca.