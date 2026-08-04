NATACIÓN
Iris Tió: "Estoy muy contenta y muy orgullosa"
Iris Tió celebra su triunfo continental en París, rompiendo así una racha de dos platas y un bronce en los Europeos
EFE
Iris Tió que este martes se proclamó nueva campeona continental del solo técnico, no pudo ocultar su satisfacción por un triunfo que permitió a la nadadora española romper el maleficio que parecía perseguirla en estos Europeos de París en los que ya contabilizaba dos platas y un bronce.
"Estoy supercontenta con esta medalla, porque he podido disfrutar muchísimo nadando esta rutina y he estado muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido, porque a veces no los noto tan bien y hoy sí los he notado muy bien", señaló Tió en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.
En este sentido, la nadadora española, que arrebató por tan sólo dos décimas de punto la medalla de oro a la Vasilina Khandoshka, destacó el aspecto artístico de una rutina que cautivo tanto a los jueces como a los espectadores presentes en el Centro Olímpico Acuático de París.
"Es una rutina y una canción que me emocionan, incluso a mí, me encanta, me ha encantado desde el primer momento que comenzamos a trabajar con ella", indicó Tió, que destacó el sensacional trabajo de los entrenadores españoles, a los que no dudó en calificar como "los mejores del mundo".
- Ni Lamine Yamal ni Pedri: Luis de la Fuente elige al jugador de la selección con el que se iría de vacaciones
- Los agentes de Julián Álvarez vienen a Barcelona para definir una estrategia y elevar la oferta
- La polémica condición de Vinicius para renovar por el Madrid
- Los vecinos de Rocafonda revelan los inicios de Lamine Yamal: 'La madre cogía la de la mano al niño y le preguntaba: 'Tú dónde quieres ir, ¿al Barça o al Espanyol?'. Él levantó la vista y dijo: 'Yo quiero ir al Barça
- Calma con el '9' en el Barça
- Ballon d'Or' se rinde a Pau Cubarsí (19 años): 'Ofreció una actuación digna de la élite mundial y se consagró como uno de los mejores centrales del mundo
- Julián Álvarez ya se entrena para el Atlético y se le cierra la puerta del Arsenal
- La reflexión de Marc Cucurella (28 años) sobre sus estudios: 'Me matriculé para hacer la carrera de Educación Física pero finalmente no la empecé. Es algo que tengo pendiente