Irene Ciércoles, la 'niña prodigio' de la natación española: "Siempre tengo los pies en el suelo"

La 'niña prodigio' de la natación española es, sin duda, Irene Ciércoles. Con solo 16 años, la nadadora del CN Sant Andreu afronta en París su primer Europeo absoluto en una sensacional temporada en la que ha superado todas las expectativas y que la ha situado como la gran promesa de la natación española.

"Está yendo mejor de lo esperado. No pensábamos estar aquí. Todo es nuevo para mí, pero no se me está haciendo difícil ni siento más presión", comentaba la menor de edad en el 'media day' en el CAR Sant Cugat antes de viajar a París.

Nacida en Andorra, se trasladó a Barcelona por motivos laborales de su padre "cuando yo tenía ocho años". Empezó en el CN Catalunya y, tras la pandemia, pasó a un CN Sant Andreu que la ha ayudado "muchísimo a crecer y quiero seguir allí."

Ligada a la natación desde siempre

Su relación con el agua comenzó muy pronto y fue progresando en las categorías inferiores hasta ver que podía aspirar a las máximas cotas. "Desde muy pequeña me gustó nadar. Cuando gané mi primera medalla en un Campeonato de España infantil, que fui segunda, pensé: 'Puedo entrenar fuerte y dedicarme a esto'".

Irene Ciércoles en el CAR de Sant Cugat / Gorka Urresola

Los resultados han llegado antes de lo previsto y, pese a que ahora todas las miradas están puestas en ella, "no era uno de mis objetivos principales". La joven reconoce que está viviendo una experiencia completamente nueva y asegura que, pese a la atención mediática, no siente una presión añadida.

Irene Ciércoles es una nadadora muy versátil y no se limita tan solo a la espalda, donde ya está empezando a hacer historia. "En los entrenamientos hacemos muchas cosas y eso lo agradezco. Así no me canso de nadar siempre lo mismo."

La prometedora nadadora se siente muy halagada al ser comparada su precocidad con la de Katie Ledecky o Summer McIntosh. "Me abruma que alguien piense que puedo ser como ellas", admitió a SPORT. En cuanto a las del pasado, no conoce a la alemana Franziska Van Almsick o a la húngara Agnes Kovacs.

Rompiendo moldes

En los pasados Nacionales en piscina corta, la andorrana batió una plusmarca española que no esperaba. "Ni siquiera sabía cuál era el récord. Llegué, nadé y me dijeron que lo había conseguido. No era un objetivo y me hizo muchísima ilusión."

Uno de los momentos más especiales de la temporada fue precisamente arrebatar ese tope español ni más ni menos que a Mireia Belmonte, que lo poseía desde los Mundiales de 2014. "La verdad es que no me lo podría creer. Me puse supercontenta cuando me dijeron que había batido ese récord".

Irene Ciércoles en el CAR de Sant Cugat / Gorka Urresola

Pese al gran 'boom' que está viviendo, Ciércoles tiene claro que debe mantener la calma. Además, destaca el papel de su entrenador, Carlos Peña, y también del CN Sant Andreu a la hora de ayudarla a gestionar la presión.

"Siempre tengo los pies en el suelo. En el club me cuidan muchísimo y, cuando me siento presionada, hablo con mi entrenador y lo solucionamos rápido. Le estoy muy agradecida", dijo. En París competirá en 50 espalda y en 100 espalda, además de los relevos. Es decir, varios retos para una puesta de largo absoluta con 16 años cumplidos el 10 de mayo.

Las marcas hablan por sí solas

Irene Ciércoles llega con opciones reales de alcanzar la final en 100 espalda, lo que sería un logro enorme. Ya es la segunda española de la historia en el hectómetro espalda con 1:00.06, tan solo por detrás de Carmen Weiler (58.85) y por delante de Nina Zhivanevskaya (1:00.29) y de Duane Da Rocha (1:00.33).

Carmen Weiler, una de las grandes ausencias en París / EUROPA PRESS

En 50 espalda ya es la tercera española de siempre, por detrás de Mercedes Peris y de Carmen Weiler. En Europa es la octava del año en 100 espalda en un listado que encabeza la francesa Mary-Ambre Moluh con 58.25 y ocupa la decimoquinta posición en un largo a espalda con 27.97 (manda la italiana Sara Curtis, 27.07).

La braza, su asignatura pendiente

Ciércoles señala a la histórica bracista barcelonesa Jessica Vall como su referente y destaca de ella que. además de ser una gran nadadora y haber conseguido grandes resultados, "es una gran persona". Uno de sus grandes objetivos es seguir mejorando precisamente "en la braza el estilo que más se me resiste".

La joven no se marca grandes metas en París. Su prioridad es disfrutar y seguir creciendo. "Voy a aprender. No voy con presión por hacer una marca. Si consigo entrar en semifinales sería muy bonito, pero tampoco pasa nada si no lo logro."

No piensa en los Ángeles y es socia del Espanyol

Aunque muchos la señalan como una opción para los próximos Juegos Olímpicos, Irene prefiere no mirar tan lejos. "Vamos poco a poco. Aún no ha acabado esta temporada y no pensamos en Los Ángeles. Ya veremos qué pasa".

El fútbol es su otra gran pasión. Es socia del Espanyol desde niña por tradición familiar y sueña con recibir algún reconocimiento en el RCDE Stadium. "Soy del Espanyol desde que nací. Ojalá algún día pueda hacer un saque de honor."