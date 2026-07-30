Irene Ciércoles, a sus 16 años, arrebata un antiguo récord a Mireia Belmonte

La aragonesa Irene Ciércoles va camino de convertirse en uno de los nombres de la natación española. Con tan solo 16 años, la nadadora del CN Sant Andreu ha firmado su primer récord del España, rebabajando ni más ni menos que la marca establecida por Mireia Belmonte en el 100 mariposa en piscina corta.

La badalonesa consiguió la plusmarca el 3 de diciembre de 2014 en el Mundial de Doha (Qatar). En esa jornada, Belmonte firmó récord universal en el 400 metros estilos y en el 200 mariposa, prueba en la que se hizo también con el récord de España del 100 mariposa al paso por el hectómetro. Por entonces tenía 24 años. Más de una década después, una nadadora de tan solo 16 ha fulminado esa marca.

En el marco del XX Trofeu CN Sabadell – XII Memorial Paulus Wildeboer, última prueba del Circuit Català de Trofeus, Ciércoles ha firmado un brillante 57.77 en las series del 100 mariposa que deja atrás la marca establecida por Belmonte en Doha, 58.24.

Con ese 57.77, Ciércoles fulminó también a sus rivales en la prueba: Emma Carrasco (59.50) y Alba Guillamon (59.71), segunda y tercera, respectivamente.

En la final, disputada en la sesión de tarde, Ciércoles se hizo con la victoria por delante de sus compañeros del C.N. Sant Andreu, Alba Guillamón y Emma Carrasco. En esta ocasión paró el crono en 59.11.

El Europeo en el horizonte

La aragonesa es una de las 14 nadadoras (28 entre hombres y mujeres) confirmadas para el Europeo de París que arranca en los próximos días donde participará en las pruebas del 50 y el 100 espalda, además del relevo.

Su participación viene avalada por otra gran actación en el Europeo Júnior que se celebró en Múnich hace apenas dos semanas, donde se proclamó campeona del 100 espalda, subcampeona en 50 espalda y 50 libre, y bronce en el 4x100 estilos.