IPA L’Hospitalet celebra el acto “Salut i Esport: Benestar físic i emocional”

El espacio Gornal ACTIVA de L'Hospitalet acogió este miércoles 25 de febrero el acto "Salut i Esport: Benestar físic i emocional" (Salud y Deporte: Bienestar físico y emocional) organizado por la Agrupación IPA de L'Hospitalet.

Esta jornada nace con la voluntad de ofrecer un espacio de formación, reflexión y convivencia alrededor de dos pilares esenciales para nuestra profesión: la salud física y la gestión emocional.

El evento contará con la presencia de dos profesionales de referencia, Jaume Langa, especialista en fisioterapia deportiva; y Grace Puertas, especialista en psicología deportiva. Sus aportaciones ayudarán a entender mejor cómo cuidarnos, prevenir lesiones, gestionar el estrés y mantener un rendimiento óptimo en entornos de alta exigencia.

Este acto se enmarca en el camino hacia los Juegos IPA de la Fraternidad 2026, que se celebrarán en Barcelona del 22 al 25 de mayo. Un encuentro internacional que representa los valores que definen a la entidad: compañerismo, hermandad, deporte, salud y vocación de servicio. La participación es internacional e incluye policías, bomberos y profesionales sanitarios.

Con esta jornada se pretende dar difusión a los Juegos de la Fraternidad 2026 y "prepararnos, cohesionarnos y reforzar los vínculos que nos unen como familia IPA", por lo que el evento contará con miembros de la organización y con algunos deportistas participantes.

Al finalizar la sesión, se dará paso a un espacio social con aperitivo para fomentar la convivencia y el intercambio de experiencias entre los asistentes y continuar construyendo comunidad.

La Agrupación IPA de L'Hospitalet es una delegación local de la International Police Association en el municipio de L'Hospitalet, formada por cuerpos de seguridad que comparten los valores de hermandad, servicio, convivencia y crecimiento profesional y personal.

Dicha delegación desarrolla actividades formativas, culturales, sociales y deportivas con el objetivo de reforzar la cohesión interna, fomentar el crecimiento personal y profesional, y contribuir al bienestar integral de nuestros miembros, siempre con unos valores de responsabilidad social corporativa y sentido de comunidad.

Desde esta sede se impulsan actividades formativas, culturales, sociales y deportivas con diferentes objetivos:

Fortalecer la comunidad profesional a través de nuestras acciones,

Impulsar iniciativas que promuevan la salud física y emocional,

Fomentar el intercambio cultural y la proyección internacional,

Facilitar espacios de encuentro, convivencia y apoyo mutuo,

Representar IPA en el territorio con rigor, proximidad y compromiso.

La delegación mantiene una actividad constante y abierta, con la voluntad de continuar creciendo y ofreciendo oportunidades de participación y desarrollo a sus miembros.

El acto "Salut i Esport: Benestar físic i emocional" (Salud y Deporte: Bienestar físico y emocional) tiene como finalidad ofrecer un espacio de formación, reflexión y convivencia orientado a la mejora del bienestar integral de los profesionales de la seguridad y las emergencias.

Los objetivos principales son:

Dar visibilidad a los Juegos IPA de la Fraternidad 2026 y reforzar su valor comunitario.

Promover la salud física y emocional como pilar fundamental del servicio público.

Fortalecer la cohesión interna y el sentimiento de pertenencia entre los miembros de IPA El Hospitalet.

Como objetivos específicos la entidad valora:

Facilitar conocimiento práctico sobre prevención de lesiones, recuperación y rendimiento físico.

Ofrecer herramientas para la gestión emocional, el estrés y la carga psicológica asociada a situaciones de estrés, exigencia y de emergencias.

Crear un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre profesionales.

Impulsar la participación activa de la agrupación IPA La H en el camino hacia los Juegos de la Fraternidad.

Fomentar la convivencia y el apoyo mutuo a través de un espacio social posterior a la conferencia.

Compromiso de IPA El Hospitalet con los Juegos IPA de la Fraternidad 2026

IPA L'Hospitalet reafirma su compromiso con los valores que inspiran los Juegos IPA de la Fraternidad, Barcelona 2026 y asume el reto de participar activamente en este encuentro internacional y de contribuir a su difusión y proyección.

Las líneas de compromiso de la entidad son:

Participación activa en las disciplinas deportivas representadas en los Juegos.

Promoción y difusión del acontecimiento entre nuestros miembros y la comunidad profesional.

Preparación y cohesión de los equipos y participantes a través de actividades previas como el acto “Salut i Esport”.

Representación institucional de IPA La Hospitalet con rigor, respeto y espíritu de fraternidad.

Impulso de la salud integral como eje transversal de todas las actividades vinculadas a los Juegos.

Colaboración con la organización y con otras delegaciones para reforzar la dimensión internacional del acontecimiento.

Este compromiso refleja la voluntad de IPA L'Hospitalet de contribuir al desarrollo de un acontecimiento que ponga en valor la comunidad profesional, el deporte y la convivencia entre cuerpos de seguridad y emergencias de todo el mundo.