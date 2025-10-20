Iniesta y Ricky Rubio, embajadores de la salud

Andrés Iniesta y Ricky Rubio participarán en el 'II Congreso Internacional de Comunicación en Salud', organizado por el Hospital Universitari Vall d’Hebron, donde compartirán su experiencia como embajadores en el ámbito sanitario y su compromiso con la sensibilización sobre la salud mental y las enfermedades.

El encuentro tendrá lugar el 24 de octubre a las 13:30 h en el Pabellón Docente del hospital, dentro de la mesa redonda “El papel de los famosos como embajadores en salud”. La conversación será moderada por Fran García, director de Comunicación y Estrategia Corporativa de Vall d’Hebron.

Andrés Iniesta, campeón del mundo y de Europa con la selección española y el FC Barcelona, abordará su implicación en proyectos de bienestar y salud mental. A lo largo de su carrera, el futbolista ha colaborado con múltiples entidades para promover estilos de vida saludables y apoyar iniciativas educativas y deportivas. Destaca su contribución en la campaña “Contigo, como en casa”, que permitió crear el Espacio Familiar de Neonatología de Vall d’Hebron, y su apoyo al hospital durante la pandemia.

Por su parte, Ricky Rubio, referente del baloncesto internacional, presentará el trabajo de The Ricky Rubio Foundation, creada tras la pérdida de su madre por cáncer de pulmón. La entidad impulsa la investigación y programas de ejercicio físico adaptado para pacientes oncológicos. Junto a Vall d’Hebron y la Fundación 'la Caixa', ha promovido la nueva Área Terapéutica de Rehabilitación Infantil y proyectos de humanización hospitalaria como Proyecto Luca.

La mesa contará también con la participación de Rebecca Thomas, quien analizará los casos de transparencia de la princesa Kate Middleton y el rey Carlos de Inglaterra al hablar de sus cánceres; Thomas Perlmann, que explicará el papel de los Premios Nobel como plataforma de divulgación médica; y Holly Teichholtz, de 'The Michael J. Fox Foundation', que expondrá cómo el actor ha contribuido a visibilizar el Parkinson y a financiar la investigación.

El Congreso, apoyado por la European University Hospital Alliance (EUHA) y con la colaboración de Medtronic, la Fundación Vila Casas y Blanquerna – Universitat Ramon Llull, reúne a expertos internacionales en comunicación y salud, consolidándose como un referente europeo tras una exitosa primera edición con más de 450 participantes.