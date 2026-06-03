El INFINITUM Beach Club regresa para disfrutar del mejor verano en un entorno único

El próximo lunes 8 de junio, el Beach Club del resort de Golf, INFINITUM, abre oficialmente su temporada de verano consolidado como uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo.

Reconocido durante cuatro años consecutivos como el ‘Mejor Beach Club de Europa’ en los prestigiosos World Travel Awards, este oasis ubicado en el resort residencial privado de alto standing en pleno corazón de la Costa Dorada, ofrece una experiencia única de relax, gastronomía y entretenimiento en una ubicación privilegiada con vistas al mar y a escasos metros de Playa Larga (Tarragona).

Este año INFINITUM presenta una agenda de actividades que incluye distintas propuestas gastronómicas, como catas, maridajes y experiencias culinarias. Durante los meses de julio, agosto y principios de septiembre, el Beach Club acogerá las noches temáticas “Jueves con Gusto”, que combinarán tapas gourmet con vinos y espumosos de bodegas como Marqués de Riscal, Juvé & Camps, Torelló, Born Rosé o Bodegas Habla.

El INFINITUM Beach Club ofrece espacios reservados y una restauración en un entorno natural / INFINITUM

Música, cenas y fiestas temáticas

También tendrán lugar encuentros especiales como maridajes de rosados y cenas acompañadas por música en directo. Además, la temporada 2026 contará con actividades temáticas destacadas como la Fiesta Ibicenca, una de las propuestas especiales para este verano.

La oferta culinaria se completa con los restaurantes exclusivos para los clientes del Beach Club en Gusto y Pura, que destacan por su cocina basada en productos frescos, saludables y de temporada. Mientras tanto, Flamma Beach Foodhouse, restaurante insignia de INFINITUM abierto al público general, ofrecerá una experiencia gastronómica completa

La oferta del Beach Club es variada con piscinas para disfrutar de diferente manera la jornada / INFINITUM

La oferta será variada, con platos a la brasa, arroces, carnes, pescados, entrantes y postres, todos elaborados con productos de proximidad. Además de su carta habitual durante el día, ofrecerá servicio de cenas de jueves a domingo, en su terraza panorámica con vistas al mar.

Tarifas flexibles

En materia de restauración, fiestas y eventos, la inauguración de esta temporada es el renovado espacio Brumma (antes conocido como Flamma Events). Con una capacidad de hasta 350 personas, cuenta con su característico encanto de restaurante frente al mar y un diseño luminoso, amplio y adaptado a cualquier tipo de evento social o corporativo.

Para adaptarse a las necesidades de cada visitante, INFINITUM Beach Club ha diseñado una estructura de tarifas flexible que varía en función del tipo de entrada, el acceso a determinadas zonas y la temporada del año.

Se puede disfrutar todo el día en INFINITUM Beach Resort y esperar la caída del día para disfrutar de las vistas de otra manera / INFINITUM

“En INFINITUM entendemos el Beach Club como un espacio donde cada detalle influye en la experiencia. Esta temporada hemos trabajado para elevar aún más nuestros estándares en gastronomía, servicio y entretenimiento, y hemos reforzado nuestras propuestas para quienes buscan disfrutar del verano en un entorno cuidado", dice el Director General Adjunto de INFINITUM, Joaquim Mora.

"Se ofrece una atención cercana y una oferta de ocio sofisticada que combine bienestar, desconexión y vivencias memorables frente al mar. Nuestro compromiso sigue siendo ofrecer un servicio excelente desde el primer momento hasta el último.”, destaca Joaquim Mora

INFINITUM Beach Club destaca por ser un espacio exclusivo, único, ubicado en un entorno inigualable, con piscinas Infinity, zona premium only adults, zona exclusiva Pura, zona infantil, zona de hamacas de agua y zona vita.