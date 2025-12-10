Inés Bergua, Guillermo Gracia y la Asociación Autismo de Melilla, ganadores de la primera edición del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas

El Auditorio Josep Irla de Girona ha acogido esta noche el acto de entrega de la primera edición del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, una ceremonia que ha puesto en valor la importancia del deporte como motor de crecimiento personal, inclusión y transformación social.

El acto ha contado con la presencia de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya; Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya; Berni Álvarez, consejero de Deportes de la Generalitat;, entre otras autoridades, junto a Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona; Salvador Tasqué, director general de la Fundación; y Gerard Esteva, presidente de CUFADE (Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas Españolas) y de la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya), quienes han colaborado en la convocatoria y en la organización.

Presentación de los finalistas

La velada ha arrancado con un momento cercano y participativo en el que los miembros del jurado han dialogado con la entidad ganadora y con los finalistas para conocer su esencia más allá de los logros deportivos. Laura Martínez y Santi Nolla han presentado la entidad ganadora, Asociación Autismo Melilla, que ha expuesto su labor diaria y la importancia del deporte como herramienta para trabajar habilidades en jóvenes con autismo; Joan Vehils, periodista deportivo y director del diario Sport, ha entrevistado a la escaladora vallisoletana, Iziar Martínez, comprometida con la sostenibilidad, quien ha compartido su compromiso con la educación ambiental; Ona Carbonell, nadadora de natación sincronizada con múltiples medallas en campeonatos europeos y mundiales y referente en la igualdad de género en el deporte, en remoto, ha dado paso al gimnasta vasco, Eneko Lambea, que ha puesto en relieve la normalización de la gimnasia rítmica masculina y la lucha contra los estereotipos de género; Salva Arco, exjugador de baloncesto y director general del Club Baloncesto Río Breogán (Lugo), se ha acercado a la skater gallega, Julia Benedetti, que ha explicado cómo combina la práctica del deporte con sus estudios y su deseo de inspirar a las nuevas generaciones; Teresa Perales, nadadora paralímpica con 26 medallas en los Juegos Paralímpicos, también en formato virtual, ha introducido a Guillermo Gracia, 27 veces campeón mundial de natación adaptada extremeño, quien ha transmitido su lema “mi capacidad es mayor que mi discapacidad” y cómo guía su vida; Ángel Martínez, exfutbolista, entrenador y coach, ha entrevistado a la gimnasta aragonesa, Inés Bergua, que ha puesto en valor la disciplina, el liderazgo y la integración de los valores humanos con la excelencia deportiva. Finalmente, Roberto Heras, exciclista profesional y cuatro veces ganador de La Vuelta, ha departido con el golfista canario, Javier Bethencourt, que ha compartido su experiencia de superación frente a la enfermedad y su fuerza de voluntad.

Estas conversaciones han servido para mostrar no solo los logros deportivos de los finalistas, sino también su dimensión humana, sus principios y su compromiso con la sociedad. Tras este intercambio con el jurado, ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los galardones, que ha puesto de relieve cómo el deporte ha actuado como una escuela de vida, cultivando la resiliencia, la constancia y la responsabilidad social.

Entidad ganadora

La ceremonia ha comenzado con la entrega del galardón en la categoría de entidad por parte de Salvador Tasqué, director general de la Fundación Princesa de Girona, a la Asociación Autismo Melilla, premiada por su labor en la inclusión de personas con TEA a través del deporte y su compromiso con la igualdad de oportunidades. Su presidente, Nicolás Fernández, ha explicado que “este reconocimiento visibiliza el trabajo de muchas familias y profesionales. El deporte no solo ha fortalecido la motricidad y la autonomía de nuestros chicos, sino que les ha permitido sentirse parte de algo, pertenecer, convivir y soñar”.

Joan Vehils, en el Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas / Jordi Huerta

Categoría femenina

En la categoría femenina, el galardón de oro ha sido otorgado a Inés Bergua, de manos de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya. La gimnasta ha sido reconocida por su excelencia deportiva, su liderazgo humano y su compromiso social, cualidades que ha sabido compaginar con una destacada trayectoria académica. Inés ha afirmado que “los sueños grandes se construyen con sueños pequeños, llenos de perseverancia”.

La plata ha recaído en la skater Julia Benedetti, quien ha recibido el galardón de manos de Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona. Julia ha señalado que “la pasión es el valor que más me define, es lo que hace que siga disfrutando del deporte aunque haya a veces que los resultados no reflejen el esfuerzo”.

Finalmente, el bronce ha sido para la escaladora Iziar Martínez, destacada por su compromiso con la sostenibilidad. Su premio le ha sido entregado por Carlos Prieto, delegado del Gobierno de España en Catalunya. Iziar ha destacado que “es vital no solo el respeto a la naturaleza, sino el respecto hacia nosotros mismos y a nuestra salud”.

Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas / Jordi Huerta

Categoría masculina

La gala ha continuado con la entrega de los galardones en la categoría masculina. El oro ha recaído en el nadador Guillermo Gracia, cuyo esfuerzo, constancia y compromiso social le han convertido en un referente de inclusión y actitud positiva. Salvador Illa ha hecho entrega del premio, y el nadador ha declarado que “la verdadera victoria es demostrar siempre que la capacidad es mayor que la discapacidad”.

La plata ha sido para el gimnasta Eneko Lambea, quien ha recibido su reconocimiento de manos de Francisco Belil. Eneko ha afirmado que “su principal valor es el esfuerzo que le ha enseñado a seguir trabajando tras haber cruzado la línea de meta”.

Finalmente, el bronce ha sido para el golfista Javier Bethencourt, distinguido por su ejemplaridad y capacidad de superación personal frente a la enfermedad. El galardón le ha sido entregado por Carlos Prieto, delegado del Gobierno de España en Catalunya. Javier ha señalado que “su mayor valor es la disciplina, que no solo se demuestra cuando va bien sino cuando hay que seguir adelante a pesar de los obstáculos”.

Al final de la ceremonia, el presidente de la Fundación, Francisco Belil, ha destacado que “este galardón reconoce a jóvenes deportistas de éxito que destacan por sus virtudes y valores, por su resiliencia, más allá de su currículum, por su capacidad de inspirar a otros jóvenes. Ellos nos recuerdan que el mayor valor no siempre se mide en medallas, sino en actitud, en esfuerzo, en corazón y en compromiso”, mientras que Gerard Esteva, presidente de CUFADE, ha afirmado que los premiados y finalistas son “un ejemplo que el deporte es un pilar del estado del bienestar que se debe cuidar. Estamos muy contentos de ser una herramienta de transformación y formar parte de este espacio que potencia el talento joven”.

Salvador Illa ha concluido el acto destacando que “el deporte está hecho de memoria. Es mucho más que competir y ganar, es compartir, es esfuerzo, es objetivos, es superación, es equipo y es respeto. En un tiempo de deshumanización, los valores del deporte son una oportunidad para unir. Necesitamos deportistas comprometidos que transmitan valores.”

Salvador Illa, en los Premios Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas / Jordi Huerta

Visita a la sede de la Fundación

Previamente al acto de entrega, Salvador Illa ha visitado, por primera vez, la sede de la Fundación Princesa de Girona, donde ha sido recibido por Francisco Belil, presidente de la Fundación; Salvador Tasqué, director general; Vicente Cancio, CEO de Grupo Zurich en España, y Ramón Agenjo, vicepresidente de la Fundación Damm, ambos patronos de la Fundación; Xavier Guitart, subdelegado de la Generalitat de Catalunya en Girona y Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya.

Durante la visita, han podido conocer de cerca las actividades y programas de la entidad en Catalunya y en Girona, así como las principales novedades recogidas en el nuevo Plan Estratégico 2026-2029 de la Fundación.

Galardón Princesa de Girona a los Valores para Jóvenes Deportistas

El Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, impulsado este año por la Fundación, tiene como objetivo fomentar valores como la superación, el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo, consolidando la apuesta de la entidad por impulsar referentes positivos y contribuir al desarrollo integral de la juventud a través del deporte.

La selección de los candidatos ha sido coordinada por la Confederación de Uniones de Federaciones Deportivas de España (CUFADE), que ha reunido cerca de 50 candidaturas de las 17 comunidades autónomas, garantizando diversidad de disciplinas y representatividad de todo el territorio.

El jurado, compuesto por destacados referentes del deporte y la comunicación, ha evaluado a los finalistas considerando su ejemplaridad, juventud, impacto social y notoriedad, asegurando que los galardones hayan reconocido no solo el rendimiento deportivo, sino también los valores humanos y sociales que cada candidato ha transmitido con su ejemplo. Entre sus miembros se han encontrado Teresa Perales, reconocida nadadora paralímpica; Valentín Massana, atleta especializado en marcha atlética y medallista olímpico; Ona Carbonell, nadadora de natación artística; Ángel Martínez, exfutbolista, entrenador y coach; Salva Arco, exjugador de baloncesto y director general del Club Baloncesto Río Breogán; Roberto Heras, exciclista profesional y cuatro veces ganador de La Vuelta; Paula Leitón, waterpolista de la Selección Española; Emilio Sánchez Vicario, extensita profesional y figura destacada del tenis español ; Joan Vehils, periodista deportivo y director del diario Sport; Santi Nolla, director de Mundo Deportivo; Laura Martínez, directora de deportes de Cadena SER y Mohamed El Amrani, Premio Princesa de Girona Social, emprendedor y activista social, reconocido por promover la inclusión social y el desarrollo en comunidades desfavorecidas.