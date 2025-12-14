¡Inédito Paul Lim! Hace historia con 71 años en el Mundial de dardos

El Alexandra Palace se llenó de emoción y asombro cuando Paul Lim, el veterano jugador de dardos de Singapur, logró una hazaña que quedará marcada para siempre en la historia del Mundial. Con 71 años, Lim demostró que la edad es solo un número y que la experiencia pesa más en momentos decisivos.

Frente a él estaba Jeffrey de Graaf, el mejor jugador de Suecia, un rival joven y hambriento de victorias. Sin embargo, Lim aprovechó con maestría cada oportunidad que se le presentó, y terminó imponiéndose por 3-1, provocando un estallido de aplausos entre los aficionados presentes.

Un récord jamás visto

No fue una victoria más. Paul Lim se convirtió oficialmente en el jugador más longevo en ganar un partido en un Mundial de dardos, un logro que corona décadas de pasión, disciplina y perseverancia en el deporte.

29 años después de su debut mundialista, Lim sigue siendo un ejemplo de constancia. Cada lanzamiento suyo refleja años de práctica, estrategia y temple, ingredientes que lo han mantenido vigente en un deporte cada vez más competitivo y exigente.

“Siempre creí que podía tener una oportunidad de ganar. Si dejara de creerlo, sería el momento de retirarme”, declaró Lim tras la victoria. Sus palabras reflejan la fuerza mental que ha sustentado una carrera tan longeva como inspiradora.

La hora de la verdad

Ahora, el veterano se prepara para un nuevo desafío: enfrentarse a Luke Humphries, número dos del mundo y defensor del título. Cinco años atrás, Lim ya logró sorprenderlo con una victoria inesperada, y ahora la historia podría repetirse.

El duelo con Humphries promete ser intenso. Los aficionados de todo el mundo estarán atentos, sabiendo que pueden presenciar un capítulo único en la historia del deporte.

Paul Lim continúa demostrando que el talento y la pasión no tienen fecha de caducidad. Su victoria es un recordatorio de que los límites se imponen solo en la mente, y que la perseverancia puede transformar cualquier sueño en un logro eterno.