En directo SPORT
FÚTBOL SALA
Industrias Santa Coloma - Barça, en directo: octavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala, hoy
El primer derbi de la semana entre Industrias y Barça se juega en el Pavellò Nou (19:00 horas). En juego, un billete para cuartos de final
Arnau Montserrat
Sigue en directo el minuto a minuto del partido.
