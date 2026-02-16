La industria española del fitness refuerza su posicionamiento internacional en FIBO 2026 con el apoyo de SPAIN IS SPORT e ICEX

Las empresas españolas del sector del fitness, la salud y el bienestar estarán presentes en FIBO 2026, la principal feria internacional del sector, que se celebrará en el recinto Koelnmesse de Colonia (Alemania) del 16 al 19 de abril.

La participación de las empresas españolas cuenta con el respaldo de SPAIN IS SPORT, que gestiona la ayuda económica de ICEX al estar esta feria incluida en el Plan Sectorial 2026.

Además, se desarrollará una campaña específica de promoción internacional con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de España en Alemania, así como la colaboración de una agencia de relaciones públicas en Alemania para la difusión en medios profesionales especializados.

Empresas españolas participantes en FIBO 2026 Las siguientes compañías representarán al sector español en esta edición: BONPILATES - Fabricante especializado en maquinaria profesional de pilates, con fuerte orientación internacional y posicionamiento en el segmento premium.

BODYTONE- Proveedor integral de equipamiento fitness profesional y soluciones globales para gimnasios y centros deportivos.

ELINA PILATES- Marca internacional de referencia en equipamiento de pilates de alta gama, con amplia presencia en mercados exteriores.

ETENON FITNESS- Fabricante de maquinaria de musculación profesional con sólida implantación en Europa y mercados emergentes.

EVERGY- Especialista en equipamiento para entrenamiento funcional y fuerza, con soluciones adaptadas a centros de alto rendimiento.

AEROBIC & FITNESS- Empresa con amplia trayectoria en distribución y fabricación de equipamiento para instalaciones deportivas.

KEYA- Especializada en textil técnico y equipamiento personalizado para el sector fitness y wellness.

OJMAR- Referente internacional en sistemas de cierre y soluciones inteligentes para vestuarios y espacios deportivos.

RUSTER FITNESS- Marca especializada en entrenamiento funcional y material técnico para boxes, centros boutique y preparación física.

SALTER- Fabricante histórico de equipamiento fitness y soluciones integrales para instalaciones deportivas profesionales.

TECHNOGYM- Desde su fundación en 1983, Technogym se ha consolidado como un líder mundial en el mercado del wellness y el fitness, ofreciendo productos y servicios que cumplen con los más altos estándares tecnológicos y son reconocidos por su diseño excepcional.

La presencia conjunta en FIBO refuerza el posicionamiento del sector español como proveedor de soluciones innovadoras, competitivas y con alto valor añadido en el mercado internacional del fitness. En el siguiente catálogo se pueden conocer con detalle todas las marcas españolas que participarán en FIBO 2026 a través de SPAIN IS SPORT.