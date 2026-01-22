La industria del deporte se consolida como una gran palanca económica en FITUR Sports

El deporte es el maná del ser humano. Una materia prima que es generadora de salud, ocio, desarrollo personal y, cada vez más, económico. La industria que se genera alrededor de las actividades físicas permite desestacionalizar la vida de los territorios. Da igual el punto geográfico en el que se encuentren. Aragón, Canarias o Salou son solo una muestra de cómo el deporte es una palanca financiera que transforma las sociedades de las que forma parte. Así quedó demostrado en FITUR Sports.

Un foro de debate, con ponentes de primer nivel, como se demostró en la mesa Inversión pública en eventos y turismo deportivo. Una visión del retorno e impacto generado. En la conversación participaron Cristina García, directora general de Deportes del Gobierno de Aragón; Ángel Luis Sabroso, viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias; y Pere Granados, alcalde de Salou y presidente de su Patronat de Turisme. La mesa estuvo moderada por Iulene Servent, subdirectora del Diario SPORT, publicación de Prensa Ibérica, 'media partner' del FITUR Sports.

El foro comenzó con una radiografía que da buena muestra de la importancia de la industria deportiva, cuya importancia supone ya el 10% de un negocio millonario como el del turismo mundial. Con un gasto de 1.500 millones, la cifra irá en aumento, porque, tal y como analizaron las instituciones implicadas, el perfil del turista deportivo es de mayor calidad y gasto que otros segmentos. De ahí el empeño de los territorios por dotarse de eventos, tanto nacionales como internacionales, al igual que de base o para profesionales.

Aragón: “Invertir en deporte no es un gasto"

Cristina García, directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, defendió el deporte como una política pública con retorno probado. “La industria del deporte supone ya más del 3% del PIB de Aragón, unos 1.300 millones de euros”, afirmó, antes de subrayar que el objetivo no es traer eventos de forma indiscriminada, sino “saber qué eventos nos interesan y por qué”.

Aragón ha puesto en marcha su Plan Estratégico de Turismo Deportivo 2025-2030, dotado con 10 millones de euros, como herramienta para ordenar esa captación. “La desestacionalización es clave para nosotros. Somos un territorio amplio, con poca población y con zonas que no pueden depender solo de la nieve”, explicó después de poner en valor a la industria de la nieve como generadora de un 9% del PIB de la región.

Entre los ejemplos concretos citados destacó la Quebrantahuesos, considerada el mayor evento de cicloturismo de Europa. “Es una prueba que concentra casi 500.000 personas en un fin de semana en una localidad de 10.000 habitantes (Sabiñánigo). Tiene un impacto económico de 17 millones de euros con una inversión pública de unos 200.000.”, detalló. “Ese retorno no va a la administración: va a hoteles, restauración, ocio y marca de territorio”, incidió, para dar dimensión al evento.

García insistió en un dato clave que compartió toda la mesa: el valor del acompañante. “En el deporte base, por cada niño que compite vienen entre tres y cuatro acompañantes. Eso se traduce directamente en pernoctaciones, consumo y visibilidad”, señaló, citando campeonatos autonómicos y nacionales celebrados en Zaragoza y otras localidades. También puso como ejemplo el Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running disputado en Canfranc, con participación de 73 países y presencia de más de 150 medios internacionales. “Sitúa a Canfranc y a Aragón en el mapa mundial, y eso es marca”, remarcó.

Canarias: “Queremos turistas que se queden y repitan"

Por su parte, Ángel Luis Sabroso, viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, defendió que el turismo deportivo forma parte del ADN del archipiélago. “Canarias recibe 18,4 millones de visitantes al año, 16,3 millones de ellos internacionales. En ese contexto, la industria del deporte supone ya el 4,45% del PIB, unos 2.560 millones de euros”, explicó el responsable canario.

Ese peso, aseguró, se debe en gran parte al turismo deportivo y activo. “Hace muchos años que es una de nuestras líneas estratégicas para diversificar el destino”, afirmó. Y lanzó una idea clara: “El debate no es cuántos turistas más vienen, sino qué tipo de turista queremos”. Par ello, la especialización es clave, con cada una de las siete islas del archipiélago aprovechando sus potencialidades.

Sabroso subrayó que el turista deportivo “tiene un gasto superior, una estancia más larga y una mayor concienciación con el entorno”. Pruebas como la Transvulcania en La Palma, la Bluetrail en Tenerife o el Rally Islas Canarias, que forma parte del Mundial de Rallyes (WRC), ejemplifican ese modelo. “Hay eventos que no se entienden sin la masa social que los respalda. El retorno económico para los municipios es enorme y la identificación de la comunidad con la prueba es clave”, señaló.

El viceconsejero explicó además una singularidad del archipiélago: la fragmentación territorial. “Vivimos a 1.500 kilómetros del continente y somos un territorio fragmentado. Sin apoyo público no habría igualdad de condiciones”, afirmó. En ese sentido, recordó que Canarias destina 7,3 millones de euros en ayudas públicas para que deportistas puedan competir entre islas, en la Península o a nivel internacional. Un compromiso que se redondea con lo que consideran como un espacio ideal para la práctica deportiva, sea cual sea la estación.

Salou: “El deporte nos permite trabajar los 365 días”

Finalmente, Pere Granados, alcalde de Salou y presidente de su Patronat de Turisme expuso el caso del dl municipio catalán como ejemplo de cómo el deporte puede transformar un destino turístico tradicional. “Somos uno de los grandes destinos turísticos de España, pero estacional. El deporte es lo que más nos ha ayudado a desestacionalizar”, afirmó, poniendo en valor la asociación entre territorio y actividad física.

Salou organiza más de 230 eventos deportivos al año y, fuera de la temporada alta, atrae a unos 200.000 visitantes adicionales, lo que se traduce en más de 500.000 pernoctaciones. “Eso nos permite generar actividad económica durante todo el año y evitar contratos exclusivamente temporales”, explicó el responsable de Salou, una localidad escogida por muchos deportistas individuales y equipos para hacer sus pretemporadas.

Granados insistió en que el impacto no se limita al participante directo. “Hay que contar también al que viene a ver y disfrutar del deporte”, subrayó, citando competiciones de fútbol base, triatlón -como la mítica Challenge de Salou-, la Surf Cup International o eventos aeronáuticos como la Festa al Cel, que reúne cada año a cientos de visitantes que contemplan las exhibiciones de, entre otros, el Ejército del Aire español. “En muchos casos, el número de acompañantes multiplica el impacto real”, subrayó.

El alcalde destacó además la inversión en instalaciones: 15 campos de fútbol (concentrados en el Mediterranean Sports Hub), equipamientos públicos y privados certificados para distintas disciplinas y una clara apuesta por la calidad. “No competimos en precio, competimos en producto. Quien viene a Salou sabe que va a encontrar instalaciones, servicios y una oferta complementaria de primer nivel”, señaló Pere Granados, quien incidió en cómo el vecino de la localidad también se ve beneficiado de esta inversión.

Cuando el evento se convierte en sistema

Más allá de las cifras, la mesa coincidió en una idea transversal: el éxito del turismo deportivo no está solo en el evento, sino en el sistema que lo rodea. Infraestructuras reutilizables, tejido privado implicado, retorno medido y una comunidad local que se siente parte del proyecto. “Si no consolidamos la base, nunca tendremos proyectos de élite”, resumió Cristina García (Aragón), defendiendo la convivencia entre deporte base y grandes eventos.

Sabroso (Canarias) añadió que “no tendría sentido una inversión pública sin retorno social”, mientras que Granados (Salou) insistió en que “el residente es tan importante como el turista”. La mesa dejó una conclusión clara: el turismo deportivo ya no se justifica con discursos, sino con datos, acompañantes, pernoctaciones y retorno económico.

Aragón, Canarias y Salou mostraron modelos distintos, pero una misma lógica: atraer menos volumen y más valor, medir el impacto y convertir el deporte en una política territorial de largo plazo. En un contexto de saturación turística y exigencia de sostenibilidad, el deporte aparece como una de las pocas herramientas capaces de generar crecimiento, cohesión social y marca sin romper el equilibrio del territorio.