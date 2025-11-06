Indignación en el Barça por la sanción de la EHF a Carlos Ortega: "La resolución es injusta y excesiva"

Malas noticias para el Barça de balonmano. La Federación Europea de Balonmano (EHF) ha sancionado al técnico azulgrana, Carlos Ortega, con un partido de suspensión tras los hechos ocurridos en los últimos segundos del encuentro de la sexta jornada de la EHF Champions League contra el Wisla Plock

Con el marcador a favor del conjunto azulgrana (24-34), Ortega solicitó un tiempo muerto para preparar una última jugada ofensiva, una circunstancia que molestó al técnico local, el español Xavi Sabaté, quien le recriminó su actuación. El cruce de palabras entre ambos derivó en una acalorada discusión que obligó a varios jugadores de ambos equipos a intervenir para separarlos.

Además de la suspensión de un encuentro, la EHF ha impuesto una sanción económica de 1.500 euros al técnico azulgrana. Sin embargo, el organismo rector del balonmano europeo ha notificado una multa menor a Sabaté, que tampoco ha recibido ninguna suspensión.

En ese sentido, el Barça calificó la resolución de la EHF como "injusta y excesiva", alegando la conducta ejemplar que han demostrado los oficiales y jugadores en el largo historial del club azulgrana en las competiciones europeas. Asimismo, la entidad catalana anunció que valorará recurrir la sanción dentro del plazo de siete días hábiles establecido.

Mientras se resuelve una posible apelación, el técnico malagueño no podrá ocupar el banquillo en el próximo partido de la Champions League, en el que el Barça se enfrentará en el Palau Blaugrana, precisamente, al Wisla Plock.

El comunicado del Barça

La Federación Europea de Balonmano (EHF) ha comunicado este jueves al FC Barcelona que ha impuesto un partido de sanción al entrenador del primer equipo de balonmano, Carlos Ortega, por los hechos ocurridos en las postrimerías del partido Orlen Wisla Plock - Barça del 23 de octubre de 2025.

Además, el EHF ha incluido en su resolución una sanción económica de 1.500 euros.

De la misma forma, la Federación Europea sólo ha impuesto una multa económica inferior al Orlen Wisla Plock y ningún partido de sanción a su entrenador, Xavier Sabaté.

El Club considera la resolución injusta y excesiva, tanto por la naturaleza de los hechos, que no pasaron de un enfrentamiento verbal entre ambos técnicos, como por la conducta ejemplar que han demostrado sus oficiales y jugadores en el largo historial del Barça en las competiciones europeas.

El FC Barcelona, ante estas evidencias, valora recurrir la sanción en los siete días habilitados a tal efecto.