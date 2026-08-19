Indianápolis, el final que nadie había escrito del LIV Golf

Hay finales de temporada que se escriben con tinta de oro. Y hay otros que se parecen más, desgraciadamante, a una nota pegada en la nevera: "Se cancela Michigan. Nos vemos en Indianápolis", era el mensaje del LIV Golf que anunciaba apenas 48 horas atrás que el circuito ponía el cierre esta semana en Indianápolis. Un final de temporada desangelado y con todas las interrogantes abiertas de futuro.

El circuito saudí aterriza esta semana en The Club at Chatham Hills convertido en un curioso ejercicio de supervivencia. Indianápolis debía ser simplemente una parada más, la decimotercera del calendario. Ahora resulta que será el punto final, el telón, la despedida y hasta la ceremonia de clausura. Porque el torneo de Michigan, concebido como la gran fiesta final de los equipos, ha desaparecido del mapa. Cancelado. Sin más. El calendario se ha encogido de golpe y el LIV ha decidido que sus recursos tienen mejores destinos mientras prepara lo que denomina su "próximo capítulo".

Y aquí aparece la primera paradoja. El LIV nació para romper moldes, para hacer saltar por los aires las viejas costumbres del golf, para convertir los torneos en un espectáculo de música, equipos, fuegos artificiales y millones. Pues bien, ahora resulta que la gran revolución termina la temporada haciendo exactamente lo que nadie esperaba: quitando una competición del calendario y bajando el telón una semana antes.

El circuito saudí cierra las puertas este fin de semana tal como lo conocemos actualmente y con futuro incierto / LIV

Un guión final inesperado

Indianápolis, por tanto, tendrá que cargar con una responsabilidad que no estaba en el guion. Aquí se decidirá el campeón del torneo, aquí se cerrará la clasificación individual y aquí también se determinará el campeón por equipos. Todo concentrado en cuatro días. La propia organización presenta el evento como una final múltiple: campeón de Indianápolis, campeón individual de la temporada y campeón por equipos.

Pero el gran protagonista ya llega con los deberes hechos. Jon Rahm ha asegurado matemáticamente su tercer título individual consecutivo en el LIV. El de Barrika ha sido, otra vez, la bandera española clavada en mitad de un territorio que todavía busca su propia identidad.

Y eso convierte el torneo en algo extraño para Rahm. Tiene poco que demostrar en la clasificación general, pero muchísimo que ganar en términos de autoridad. Porque cuando uno ocupa el trono, cada golpe deja de ser una cuestión de supervivencia y se convierte en una cuestión de prestigio. Rahm no necesita el título. Necesita recordar a todos por qué lo tiene.

Jon Rahm no ha comunicado sus intenciones de futuro aunque todo apunta a que no seguirá / A.Carrasco Ragel / EFE

Un año complicado

Detrás, eso sí, queda pelea. Bryson DeChambeau, Joaquin Niemann, Lucas Herbert y Tyrrell Hatton todavía tienen cuentas pendientes por resolver en los puestos de honor. Y en un circuito sin cortes, con todos los jugadores sobre el césped hasta el final, cualquier domingo puede convertirse en una trituradora de reputaciones.Lo verdaderamente interesante, sin embargo, está fuera de las cuerdas.

El LIV llega a Indianápolis después de un año turbulento, con la financiación del Public Investment Fund saudí en retirada, un torneo de Louisiana cancelado y ahora Michigan eliminado del calendario. La organización asegura que ha encontrado un nuevo inversor principal y prepara una nueva etapa, el llamado LIV 2.0, con cambios importantes para 2027.

Y ahí está la cuestión: ¿estamos ante el final de un proyecto o ante el principio de su segunda vida? El LIV se presentó como el futuro. Cinco años después, el futuro todavía necesita explicaciones.

El CEO del LIV Golf, Scott O'Neil, está luchando por mantener vivo el circuito en 2027 aunque todavía hay muchas incógnitas / EFE

Indianápolis será, por tanto, algo más que un torneo de golf. Será un examen. Una fotografía de un circuito que ha movido cantidades obscenas de dinero, ha dividido el golf profesional, ha reclutado estrellas y ha obligado al PGA Tour a reaccionar. Pero también es la fotografía de una estructura que ahora debe demostrar que puede caminar sin el mismo respaldo financiero con el que irrumpió en escena.

Más que música y diversión

Y eso ya no se arregla con un DJ, un concierto o un millón más en la bolsa. Se arregla con jugadores, competición, público y una razón convincente para seguir mirandoa este circuito como algo realmente serio deportivamente hablando.

Indianápolis tiene cuatro días para demostrarlo. Después, llegará el futuro incierto, del que todo el mundo, incluidos los jugadores, esperan noticias frescas

Y será entonces cuando descubramos si el LIV ha terminado una temporada... o simplemente ha terminado una primera vida.