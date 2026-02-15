India vs Pakistan: resultado y resumen del partido del Mundial de Cricket 2026

La enemistad entre India y Pakistán sigue muy latente en el deporte. La historia de enemistad entre estos dos países nace del final del dominio británico y la Partición de 1947. Aquel proceso creó dos Estados a partir de una sociedad profundamente mezclada: India, de mayoría hindú y oficialmente laica, y Pakistán, concebido como hogar político para los musulmanes del subcontinente. La separación provocó desplazamientos masivos y una violencia sectaria a gran escala, dejando una herida que se convirtió en el relato nacional a ambos lados de la frontera.

El territorio terminó dividido por una línea de control tras la primera guerra indo-paquistaní (1947–48), y desde entonces Cachemira ha sido el principal foco de disputas: hubo nuevas guerras en 1965 y 1971 (esta última ligada a la secesión de Pakistán Oriental y el nacimiento de Bangladesh), además del conflicto de Kargil en 1999. La rivalidad se volvió aún más peligrosa con la nuclearización de ambos países (ensayos de 1998), y en las décadas posteriores se ha visto agravada por atentados y acusaciones de apoyo a milicias o redes terroristas, junto con ciclos de represalias, escaladas y desescaladas diplomáticas.

En ese contexto, el cricket funciona como espejo emocional y político. El deporte nacional de ambos países es un escenario donde se proyectan identidades nacionales y las aspiraciones de cada pueblo. Es por ello que los partidos India–Pakistán se viven como acontecimientos de Estado, con audiencias gigantescas, presión social sobre los jugadores y la importancia de ganar al eterno rival, en un duelo que trasciende al deporte. Cada victoria se interpreta como confirmación simbólica y cada derrota como trauma, alimentado por la cobertura mediática, la diáspora y el peso cultural del críquet en ambos países.

Hoy en el T20 World Cup 2026, el Mundial de Críquet celebrado en India y Sri Lanka, India y Pakistan se han visto las caras en un emocionante duelo de la fase de grupos del torneo, plagado de momentos de tensión y poco misterio en el marcador. El esperado 'no saludo' inicial entre los dos representantes de ambas selecciones antes del inicio del encuentro solo fue un aperitivo de lo que vino después. El duelo fue celebrado en Colombo, Sri Lanka, para evitar la suspensión del encuentro.

Ya en lo deportivo y como máxima favorita, India no ha decepcionado en el enfrentamiento ante su eterno rival, Pakistan, y ha sido dominante en el marcador con una victoria final con 61 carreras de ventaja (175/7 (20) / 114/10 (18). Después de sus dos anteriores victorias en la primera frase ante Namibia y Estados Unidos y a la espera de ver cómo acaba este encuentro, India sigue dominando con fuerza en este Mundial, con el objetivo de derrotar a la vigente campeona Australia (2023). Para Pakistán, esta sería su primera derrota en el torneo tras ganar a Estados Unidos y a Países Bajos.

Con este triunfo, India se coloca 8-1 en su historial contra Pakistán en el Mundial. También se clasifica para la fase Super 8 del Mundial T20 Masculino ICC 2026. Pakistán llegó a este choque con la buena racha de sus dos primeros partidos, pero se vio completamente desequilibrado especialmente durante la persecución, no tuvieron respuesta alguna. Y ahora, su tasa de carreras netas se ha visto afectada significativamente, cayendo por debajo de la de Estados Unidos en el Grupo A.