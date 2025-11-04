Las ilusiones de Àlex Pintado tras el accidente que casi lo aparta del atletismo

Àlex Pintado es una de las esperanzas del atletismo español. Con una planta espectacular (1,93 metros) que recuerda a Reyes Estévez (roza el 1,90), el egarense vivió las dos caras del deporte con la mayoría de edad recién cumplida. De hecho, aún tenía 17 cuando el año pasado se colgó el bronce en 1.500 en el Mundial sub'20 en Lima, ciudad en la que en 2023 fue oro en la primera edición del Iberoamericano sub'18.

Nacido el 13 de octubre de 2006, el discípulo de Domingo López encaraba la presente temporada después de lograr bajo techo en enero su mejor marca personal en 1.500 (3:40.73) y batir el récord europeo sub'20 de 3.000 (7:47.98). Sin embargo, un resbalón en Font Romeu lo llevó a impactar con una piedra puntiaguda que le seccionó dos tendones de la pierna izquierda y estuvo a punto de cercenar su prometedora carrera atlética. De hecho, tuvo la suerte de que el nervio superó el incidente... aunque por muy poco.

Seis meses después, la realidad es más halagüeña para el catalán, quien atendió a SPORT en las instalaciones del CAR Sant Cugat. Allí ha realizado la recuperación entre las manos de Miquel Àngel Cos, fisio de la Federación Española de Atletismo y uno de los mejores especialistas del planeta atlético. Y es que tras una primera operación delicada tuvo que pasar otra vez por el quirófano un par de semanas después.

¿Cómo se encuentra física y anímicamente?

Físicamente llevo mucho tiempo mejorando y ya he empezado a entrenar. Y lo anímico va un poco de la mano. Mi ánimo se basa en cómo estoy físicamente y en lo que puedo entrenar, así que ahora estoy contento, porque atravieso mi mejor momento desde hace más de medio año (sonríe).

Pintado, con su bronce en el Mundial sub'19 de Lima / RFEA

Con 18 años recién cumplidos, hizo marca personal en 1.500 en pista cubierta y récord de Europa sub'20 en 3.000...

Sobre todo me quedo con los 3:40 en 1.500 sin prepararlo tanto (quitó el récord de España sub'20 por casi tres segundos a Adri Ben). Era mi marca personal y encima en pista cubierta. Esa pretemporada aumenté la carga y, sin hacer tanta calidad, estaba deseando saber qué podría hacer en aire libre.

Y dos meses después llegó un día horrible...

Estaba muy bien y tenía muchas expectativas. Fuimos a una estadía de tres semanas en Font Romeu con mi grupo, me lo estaba pasando genial y nada, un día el gimnasio estaba cerrado, fuimos a pasear y pasó eso. Al principio no fui consciente, porque si llego a saber que son seis meses y que quizá me había tocado un nervio, igual me quedo allí. Con el tiempo fui asimilándolo y estoy orgulloso del camino.

"El lunes me lo dijeron, el martes me vio el traumatólogo y el miércoles me operaron"

Cuando supo que necesitaba otra operación, ¿llegó a pensar que el atletismo se había acabado?

Muchas veces nuestra cabeza nos autoprotege y no quiere pensar en eso. En el fondo sabía que era una posibilidad, pero no lo pensaba para evitar deprimirme. Me llegaron la resonancia y el informe, pero se lo tenía que mandar a Miquel Àngel (Cos). Básicamente decía que había tendones que no estaban ligados. La incertidumbre es peor y estuve así dos días. Cuando me dijeron lo que había, me tranquilice un poco.

Fue todo muy rápido...

Sí, sí. El lunes me lo dijeron, el martes me vio el traumatólogo y el miércoles me operaron, así que no tuve ni tiempo para pararme a pensar.

¿Qué supone la figura de Miquel Ángel Cos en todo este proceso?

Yo seguía pensando en el aire libre y él le puso un poco de cabeza a todo. Pese a lo liadísimo que va, siempre ha estado disponible para mí. Tener encima a alguien con su experiencia lo hace todo mucho más fácil. Y en cuanto a la recuperación, está para mí y se involucra mucho todo el tiempo.

Àlex Pintado vuelve a sonreír / VALENTÍ ENRICH

¿Qué supuso el apoyo y los ánimos de un sensacional atleta y un tipo magnífico como Mohamed Attaoui?

Mucho. En general todo mi entorno, porque tuve mensajes de todo el atletismo español. A él lo tengo como ídolo y me hizo una ilusión especial. Y el vídeo que me hicieron en Tampere en el Europeo sub'20 en al que no pude ir. No lo sabía y de repente recibí una notificación. Estaba viendo una película y hostia, se me pusieron los pelos de punta y solté alguna lagrimilla.

¿Cómo ha sido el apoyo de su familia de atletas?

Yo se lo debo en gran parte a ellos, porque han hecho todo lo posible para que me recupere y para que esté lo menos triste posible. Me han ayudado a superarlo todo más fácilmente.

¿Y la experiencia de Domingo (López, su entrenador)?

¿Sabes? Muchas veces parece que le afectó a él más que a mí. El primer día que vino al hospital estaba bastante preocupado, aunque intentó no mostrármelo. Es un entrenador que se preocupa mucho en todo momento y ya es como uno más de la familia.

"No creo en sitios malditos, así que seguiré yendo a Font Romeu"

Su lugar mágico es Lima y ahora Font Romeu será maldito. ¿O no?

Fíjate que hace dos años no sabía exactamente dónde estaba Lima y ahora es un lugar muy especial. Y Font Romeu... no creo en sitios malditos, así que seguiré yendo, porque me lo estaba pasando muy bien. Además, la preparación para el Mundial sub'20 de Lima la hice en Andorra y algún día fui a la pista de Font Romeu. Estuve muy concentrado allí y, si no hubiese pasado lo que pasó, habría conseguido grandes cosas este año.

Un oro Iberoamericano es importante, pero lo que lo encumbra es el bronce en el Mundial sub'20, ¿no?

Uff, recuerdo que ya había competido toda la selección y no teníamos medallas. Además, el estadio estaba más lleno y había bastante ambiente, porque estaban todas las selecciones. De repente veo que voy a quedar tercero, porque los dos primeros apretaban mucho. Igual podría haber luchado un poco más, pero cuando me doy cuenta de que voy a ser bronce, aflojo un poco y eso es algo que se puede mejorar, porque hay que luchar hasta el final. En esos 10 metros finales disfruté y me di cuenta de lo que había conseguido.

Àlex Pintado, a comienzos de 2025 en Sabadell / FCA

Fermín Cacho (bronce) y Marta Domínguez (plata) eran los únicos medallistas españoles en un Mundial sub'20. Casi nada...

Sí, sí. Eso nos da expectativas. Más que presión, me lo tomo como motivación y digo, si ellos han podido y yo lo hago bien... digamos que me impulsa a hacer las cosas bien. No me presiono para llegar a tal sitio, sino para trabajar siempre al máximo.

¿Qué objetivos tiene para 2026?

Me gustaría hacer marca personal en 1.500, pero no solo eso... ¡quiero hacer una buena marca de verdad!

"Lo importante es que mi cuerpo vuelva a funcionar, porque no es el mismo"

¿Piensa en el Europeo al aire libre?

Sí, estaría muy bien llegar.

En lo que piensa seguro es en los Juegos de Los Ángeles'28...

Aunque mire al Europeo de 2026, no me pongo presión. Lo que quiero es volver. Si bato mi marca perfecto, si estoy cerca perfecto... tengo que adaptarme. Ahora lo importante es que mi cuerpo vuelva a funcionar, porque no es el mismo, ni mentalmente ni físicamente. Soy otra persona, pero tengo claros mis objetivos. El primero es entrenar lo mejor posible. Estas semanas he hecho como pretemporada y estoy contento con la mejoría, pero habrá que ver cómo respondo a ritmos más altos y cómo me recupero de los esfuerzos.

¿Todo lo sucedido le ha supuesto una especie de maduración exprés?

A ver, no soy el mismo. Quizá físicamente sea un poco peor, pero mentalmente soy más fuerte. Ahora todo dependerá de mí. Esto es un reto más, como hacer tal marca o llegar en tal estado a un momento de la temporada.

Àlex Pintado, el futuro es suyo... si todo va bien / VALENTÍ ENRICH

El otro día nos dijo Reyes Estévez que le recuerda un poco a él cuando lo ha visto correr...

Jo, me da muchos ánimos que gente que ha conseguido tantas cosas y que ha sido tan importante como él se fije.

Àlex Pintado está de vuelta. Es el mensaje, ¿no?

Sí, sí. Estas semanas me están dando confianza para afirmar que estoy de vuelta, pero el camino es largo y todavía queda mucho por hacer.

La ayuda de todos

Pintado se ha sentido muy respaldado. "La Federación se ha preocupado mucho. De hecho, el vídeo del Europeo sub'20 en Tampere fue cosa de ellos. Por ejemplo, de Roberto Parra (gran exochocentista), que se encarga del medio fondo. Han estado encima, a veces no preguntándome a mí, sino a mi entrenador o a Miquel Àngel. Y New Balance ayuda mucho. Estoy muy agradecido a Santi Pérez (supervisor de la marca y responsable de marcha en la RFEA), que desde el primer día me dijo que le dijese lo que necesitase", indicó.

"Ahora estoy haciendo el grado de Informática online. He entrado a la UCAM y estoy muy contento. Sé que será muy provechoso estudiar allí, porque cuando tenga una competición, podré priorizarla y si me coincide con un examen, lo podré hacer más tarde. hora eguro de que eso me va a ayudar mucho", añadió el catalán.