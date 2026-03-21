Un ilusionante Quique Llopis lidera el 'pleno' español a las semifinales

Siguen las buenas noticias para el atletismo español en una jornada matinal del sábado de los Mundiales bajo techo de Torun que han empezado con la clasificación de Quique Llopis, Asier Martínez y Jaël Bestué en dos pruebas que vivirán sus dos últimas rondas esta noche.

Junto a Mohamed Attaoui y quizá a Mariano García, la otra gran opción española en esta cita polaca es Quique Llopis en 60 metros vallas. El valenciano ha dado otro paso adelante este invierno al batir con 7.45 el récord de España que compartía con el hispanocubano Orlando Ortega con 7.48.

El discípulo de Toni Puig llega con opciones de pelear con los mejores tras ser cuarto en 110 metros vallas en los Juegos de París'24 y en los Mundiales de Tokio'25. Sin forzar y sin apretar del todo los tacos, el atleta del Adidas fue segundo en su serie con 7.55 (pasaban tres más seis por tiempos)

Qiuque Llopis pasó sin problemas la primera criba / RFEA - SPORTMEDIA

Le ganó el emergente Franco Le Roux (20 años), quien rebajó el récord sudafricano a 7.50. El resto de favoritos tampoco fallaron, con los estadounidenses Trey Cunningham (7.45) y Dylan Beard (7.50), el galo Wilhem Belocian (7.48), el polaco Jakub Szymanski (7.50) y... ojo con Le Roux.

El otro español participante era el navarro Asier Martínez, quien fue cuarto en su serie con 7.65, cerca de sus 7.59 de este año y lejos de su marca personal (7.49). Pese a ello, pasó con el segundo de los seis tiempos repescados y esta tarde debería correr un poco más.

No obstante, lo más extraordinario llegó en el heptatlón, donde el suizo Simon Ehammer corrió las vallas en unos asombrosos 7.52 (mejor marca de la historia) y se encamina al oro con 4.804 y... ¿al récord mundial de Ashton Eaton? Ya aventaja en más de 200 puntos al estadounidense Garland (4.590).

Asier Martínez estará en las semifinales / RFEA - SPORTMEDIA

La tercera en discordia en la recta central era Jaël Bestué. La atleta catalana está trabajando mucho la puesta en acción, con la mente puesta en estos Mundiales y en el verano, donde será una clara candidata a colarse en la final de 100 lisos en los Europeos de Birmingham.

Con tres plazas por puestos y tan solo tres por tiempos, la discípula de Ricardo Diéguez 'Panter' en el CAR Sant Cugat disputó la tercera serie de 60 lisos con sus 7.18 este año como argumento (a tres centésimas del récord nacional de la ausente jerezana Maribel Pérez.

Jaël Bestué maravilló en las series de 60 lisos / RFEA - SPORTMEDIA

Bestué fue segunda con 7.18 para igualar su marca personal de los últimos tres años en una prueba que no le va del todo bien y acabó muy contenta. Esta tarde tendrá que pelear por hacer historia y colarse en una final por primera vez en la historia de la velocidad española. Se puede soñar.