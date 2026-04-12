Ilia Topuria responde al posible combate de UFC en España: "El Bernabéu es el escenario perfecto"

El luchador de artes marciales mixtas (MMA) hispano georgiano, Ilia Topuria, destacó que, para él, el Santiago Bernabéu sería “el escenario perfecto” si se llegara a celebrar un combate de la UFC, la promotora de eventos de artes marciales mixtas (MMA) más potente del mundo, en España.

“Es algo que me gustaría vivir, sin lugar a dudas. El Santiago Bernabéu sería el escenario perfecto, pero uno nunca sabe. Ya veremos qué pasa”, explicó Topuria en rueda de prensa tras la celebración este sábado del WOW 29 en el Roig Arena, un evento del que es uno de los impulsores junto al futbolista Cristiano Ronaldo.

El luchador llegó a afirmar el pasado verano en la previa del UFC 317 en Las Vegas que no podría fin a su carrera deportiva en la UFC sin combatir en España.

Preguntado sobre la posibilidad de que el Roig Arena sea una de las sedes en caso de celebrar un combate de UFC en España, Topuria trasladó la decisión a la promotora: “La decisión estaría en sus manos. Es como si me dicen de pelear en Tabarca”, señaló el luchador, que en sus primeros años en España vivió en Alicante, ciudad a la que pertenece administrativamente esa pequeña isla.

Topuria, sobre su defensa del 'cinturón' en la Casa Blanca: “No tengo duda de mi victoria”

Además, Ilia Topuria se mostró convencido de que el 14 de junio saldrá vencedor del combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje, en el que defenderá su cinturón del campeón del peso ligero de la UFC.

“Estamos listos y preparados. No tengo ninguna duda de mi victoria y viajo para conseguirla. Espero hacer sentir orgullosa a toda la afición española”, señaló Topuria,

El luchador realizó estas declaraciones tras la celebración en el Roig Arena de València del WOW 29, la competición que impulsa junto con Cristiano Ronaldo y a la que asistieron más de 14.000 personas, algo que dijo que fue “otro sueño hecho realidad”.

“Ha sido increíble vivir esto. He estado muy feliz durante todo el evento viendo a todo el mundo disfrutar. Ha sido otro sueño hecho realidad. Hice mi debut en Valencia y romper el récord de máxima audiencia aquí es algo que me ha llegado al corazón”, destacó Topuria.

“Lo único que sentía era agradecimiento. Los que hemos vivido este deporte hace diez años y ver la imagen de hoy es algo para lo que no hay palabras para poder explicarlo. Ver el crecimiento de este deporte y lo involucrado del público de la Comunitat Valenciana solo me llena de orgullo”, insistió Topuria, que estuvo afincado en Alicante en sus primeros años en España.

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Topuria también tuvo palabras para el luchador valenciano, Enoc Solves, que anunció su retirada profesional tras retener su campeonato del peso semipesado: “Felicitarle por toda su carrera, ha sido un grande. Cuando empecé en este deporte, hace muchos años ya, el nombre de Enoc sonaba bastante y tengo muchísimo respeto hacia él”.