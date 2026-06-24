El Igualada, ilusión, épica y juventud para conquistar la OK Liga 29 años después

El deporte levanta pasiones por situaciones como la que se ha vivido en el desenlace de la OK Liga. El Liceo, líder de la liga regular, endosó dos 8-2 al Igualada Rigat en los dos primeros partidos de la final y acabó perdiendo el título.

Con un equipo lleno de ilusión que ha liderado Biel Llanes en los play-offs a sus 19 años), el cuadro arlequinado igualó la serie en Les Comes (5-2 y 4-2) para reinar el martes en Riazor en los penaltis tras acabar el tiempo reglamentario y la prórroga con 2-2.

Ahora que anda reestructurando otra vez la plantilla sin apostar decididamente por la sección, el Barça debería aprovechar la eclosión de Biel Llanes y hacerle una oferta. Lo contrario sería vivir de espaldas a la realidad y seguir acumulando fracasos.

Los play-offs han sido también la consagración de Marc Muntané, cuyos planteamientos noquearon al Barça en 'semis' y ahora al Liceo. Como decía Louis Van Gaal, todo es cuestión de ritmo y ahí la juventud convierte al Igualada en inigualable.

Otro nombre propio es el de Matías Pascual. Tras la gravísima fractura de tibia y peroné que sufrió en noviembre de 2022 en el Mundial y su marcha del Barça el pasado verano, el argentino ha rayado a gran nivel y ha sido clave para alzar la OK Liga.

El Igualada Rigat HC logró así su sexto título liguero, el primero desde 1997. Los de L'Anoia fueron el equipo de moda en la década de los años 90 con cuatro ligas y seis Copas de Europa (las tres primeras con el extécnico azulgrana Carles Figueroa).

En la plantilla que ganó aquella liga hace 29 años destacaban el mítico capitán Santi Carda, el exblaugrana Joan Ayats, Quim López, Eduard Polan o Francesc Fernández. Todo ello con el emblemático Jaume Llaverola en la portería y Albert Tarrida en el banquillo, con Joan Pont como ayudante.

Tres décadas después, 'Mati' Pascual ha puesto la experiencia y Biel Llanes ha liderado la 'armada' joven junto al meta Arnau Martínez (22 años), Joel Roma (23), Joan Ruano (22), Marc Carol (23), Miguel Cañadillas (23) y Àlex Cardil (20). De hecho, a sus 25 años, Marc González parece un veterano. ¿Quién puede igualar el ritmo de este bloque? El Barça no y el Liceo, tampoco.